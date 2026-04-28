¡Nunca visto en la Liga de Campeones! El PSG y el Bayern hacen historia en un espectáculo increíble

Harry Kane abrió el marcador en el Parc des Princes en el minuto 17 con un penalti, tras una falta de Willian Pacho sobre Luis Díaz.

Poco después, Khvicha Kvaratskhelia respondió con un bonito disparo que batió a Manuel Neuer. El PSG tomó la iniciativa y, a la media hora, Joao Neves cabeceó a la red un saque de esquina para adelantar a los locales.

El duelo se intensificó con ocasiones en ambos áreas hasta que Michael Olise igualó 2-2 en el 41’.