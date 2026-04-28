Nunca antes se habían marcado cinco goles en los primeros 45 minutos de una semifinal de la Liga de Campeones —competición que existe con este nombre desde la temporada 1992/93—. Además, con el tanto de Dayot Upamecano, que estableció el 3-5 temporal para el Bayern en el 65’, el encuentro se convirtió en el más goleador de una semifinal de la Liga de Campeones.
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¡Nunca visto en la Liga de Campeones! El PSG y el Bayern hacen historia en un espectáculo increíble
Harry Kane abrió el marcador en el Parc des Princes en el minuto 17 con un penalti, tras una falta de Willian Pacho sobre Luis Díaz.
Poco después, Khvicha Kvaratskhelia respondió con un bonito disparo que batió a Manuel Neuer. El PSG tomó la iniciativa y, a la media hora, Joao Neves cabeceó a la red un saque de esquina para adelantar a los locales.
El duelo se intensificó con ocasiones en ambos áreas hasta que Michael Olise igualó 2-2 en el 41’.
- AFP
El PSG y el FC Bayern ofrecen un auténtico espectáculo
Cuando parecía que el partido iría al descanso empatado, el VAR otorgó un penalti muy discutible por mano al PSG. En el quinto minuto de añadido, Ousmane Dembélé marcó el 3-2 antes del descanso.
Tras el descanso, Kvaratskhelia aumentó la ventaja a 4-2 en el 56. Poco después, Dembélé completó su doblete sorprendiendo a Neuer con un disparo al primer palo. El Bayern no se rindió: en el 65’, Upamecano acortó distancias (3-5) y, en el 69’, Díaz marcó el 4-5, el noveno gol del partido.
La eliminatoria se decidirá la próxima semana en la vuelta en Múnich. El ganador jugará la final de la Liga de Campeones en Budapest a finales de mayo contra Arsenal o Atlético de Madrid.
Próximos partidos del FC Bayern Múnich
Fecha
Partido
Competición
Sábado 2 de mayo
FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim
Bundesliga
Miércoles 6 de mayo
FC Bayern vs. París Saint-Germain
Liga de Campeones
Sábado 9 de mayo
VfL Wolfsburgo vs. FC Bayern
Bundesliga
Sábado 16 de mayo
FC Bayern vs. 1. FC Colonia
Bundesliga