«Nunca va a ser David Silva»: Las dudas que persisten sobre Brenden Aaronson y lo que le dicen que debe añadir a su juego a la estrella del Leeds y de la selección masculina de Estados Unidos
Aaronson aún no ha marcado ningún gol en la Premier League esta temporada
Ha atravesado alguna que otra buena racha durante su agitada etapa en Elland Road, una de ellas a principios de 2026, cuando marcó tres goles en dos partidos consecutivos de la Premier League contra el Manchester United y el Newcastle.
Aaronson no volvió a marcar después en la temporada 2025-26 y esta campaña solo suma un gol en la Carabao Cup tras 10 partidos entre todas las competiciones. Todavía no se ha hecho con un puesto fijo en el once de Daniel Farke.
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Nuevo contrato firmado antes de la temporada 2026-27
Demostrar su valía se ha convertido en un reto habitual para Aaronson, que sufrió un descenso al término de su primera temporada en Inglaterra. Regresó de una cesión en Alemania para ayudar a conquistar el título de la Championship y ha logrado acallar a muchos de quienes dudaban de él.
Se firmó un nuevo contrato de cara a la temporada 2026-27, como merecida recompensa por el vuelco en su situación personal, pero siguen planteándose dudas sobre cuál es su mejor función y cómo encaja en los planes generales en Elland Road.
En qué aspectos puede Aaronson mejorar su juego y aportar más
Muchos de los que tienen vínculos con el Leeds se han apresurado a elogiar lo que Aaronson aporta en los entrenamientos, donde a menudo se le considera «similar a Lionel Messi». Pero ¿cómo puede trasladar esas actuaciones a los partidos oficiales?
Cuando se le planteó esa pregunta a Beckford, el exdelantero del Leeds, que habló en colaboración con FreeBets, portal de las mejores casas de apuestas del Reino Unido, dio a GOAL su valoración de Aaronson: «Me encanta Brenden. Me parece fantástico. Además, es una persona encantadora, y eso también forma parte de su personalidad.
«Se nota cuando está en el campo. Se ve la energía y el entusiasmo con los que juega. Nunca va a ser un jugador como David Silva. Tiene una estatura parecida.
«Creo que lo que la gente cuestiona de él es lo que hace en el último tercio de campo. Trabaja tanto como cualquiera, si no más. Creo que la temporada pasada las estadísticas indicaban que recuperó el balón en el último tercio más veces que nadie en la Premier League. Puede que me equivoque, pero estaba entre los primeros en ese apartado. Eso es lo que aporta al equipo.
«Las dudas surgen cuando recupera el balón. ¿Y ahora qué? Mucha gente ha dicho que da uno, dos o tres toques de más. Para entonces, los defensas ya han vuelto, le cierran los espacios y acaba perdiendo el balón o pasa cualquier otra cosa.
«Me parece un gran jugador. Es comprensible que sus compañeros digan que está increíble en los entrenamientos porque eso es lo que se hace allí: trabajas duro, corres de un lado para otro, intentas recuperar el balón lo antes posible y, después, todo gira en torno al cambio de posesión.
«En los entrenamientos trabajas para recuperar el balón lo antes posible. Después, quiero que lo recupere y se lo dé a los jugadores de banda, o que filtre un pase a Dom [Calvert-Lewin], a Lukas Nmecha o a cualquier otro. Creo que ahí es donde surgen las dudas».
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El creador de juego del Leeds se queda fuera de la última convocatoria de Estados Unidos
Aaronson aún no ha dado ninguna asistencia esta temporada, y son esas cifras de las que presumen los creadores de juego como él. Siempre se puede contar con él para incomodar a los rivales y presionar en primera línea, pero ¿puede hacerles daño cuando tiene el balón?
Esa es la prueba a la que se enfrenta desde hace tiempo, y todavía tiene que hacer más para convencer de verdad. Mauricio Pochettino no ha incluido al incansable jugador de 26 años en su última convocatoria de la selección de Estados Unidos, mientras Christian Pulisic y compañía se preparan para disputar los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Haití.
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