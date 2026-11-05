Muchos de los que tienen vínculos con el Leeds se han apresurado a elogiar lo que Aaronson aporta en los entrenamientos, donde a menudo se le considera «similar a Lionel Messi». Pero ¿cómo puede trasladar esas actuaciones a los partidos oficiales?

Cuando se le planteó esa pregunta a Beckford, el exdelantero del Leeds, que habló en colaboración con FreeBets, portal de las mejores casas de apuestas del Reino Unido, dio a GOAL su valoración de Aaronson: «Me encanta Brenden. Me parece fantástico. Además, es una persona encantadora, y eso también forma parte de su personalidad.

«Se nota cuando está en el campo. Se ve la energía y el entusiasmo con los que juega. Nunca va a ser un jugador como David Silva. Tiene una estatura parecida.

«Creo que lo que la gente cuestiona de él es lo que hace en el último tercio de campo. Trabaja tanto como cualquiera, si no más. Creo que la temporada pasada las estadísticas indicaban que recuperó el balón en el último tercio más veces que nadie en la Premier League. Puede que me equivoque, pero estaba entre los primeros en ese apartado. Eso es lo que aporta al equipo.

«Las dudas surgen cuando recupera el balón. ¿Y ahora qué? Mucha gente ha dicho que da uno, dos o tres toques de más. Para entonces, los defensas ya han vuelto, le cierran los espacios y acaba perdiendo el balón o pasa cualquier otra cosa.

«Me parece un gran jugador. Es comprensible que sus compañeros digan que está increíble en los entrenamientos porque eso es lo que se hace allí: trabajas duro, corres de un lado para otro, intentas recuperar el balón lo antes posible y, después, todo gira en torno al cambio de posesión.

«En los entrenamientos trabajas para recuperar el balón lo antes posible. Después, quiero que lo recupere y se lo dé a los jugadores de banda, o que filtre un pase a Dom [Calvert-Lewin], a Lukas Nmecha o a cualquier otro. Creo que ahí es donde surgen las dudas».