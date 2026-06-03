Tras brillar con el Lyon, sorprendió que el City pagara 34 millones de libras (46 millones de dólares) por este temperamental jugador de 22 años en el mercado de verano de 2024. No encajaba en el perfil habitual de fichaje del entrenador catalán Guardiola.

Cherki, del mismo molde que Ronaldinho y Neymar, vive del espectáculo y la sonrisa. Necesita libertad, y Guardiola es famoso por su rigidez.

Sin embargo, el técnico cedió lo suficiente para que, tras un arranque lento, Cherki creciera hasta convertirse en un héroe de culto. Sus asistencias de rabona y sus malabarismos en pleno partido conquistaron a la afición del City, que celebró los títulos de la Carabao Cup y la FA Cup.