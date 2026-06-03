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«Nunca serás Messi en tu propio país»: Rayan Cherki cuenta con el respaldo para igualar las comparaciones con Zinedine Zidane y superarlas, incluso sin Pep Guardiola en el Manchester City
Cherki, con su estilo a lo Ronaldinho, no es el típico fichaje de Guardiola
Tras brillar con el Lyon, sorprendió que el City pagara 34 millones de libras (46 millones de dólares) por este temperamental jugador de 22 años en el mercado de verano de 2024. No encajaba en el perfil habitual de fichaje del entrenador catalán Guardiola.
Cherki, del mismo molde que Ronaldinho y Neymar, vive del espectáculo y la sonrisa. Necesita libertad, y Guardiola es famoso por su rigidez.
Sin embargo, el técnico cedió lo suficiente para que, tras un arranque lento, Cherki creciera hasta convertirse en un héroe de culto. Sus asistencias de rabona y sus malabarismos en pleno partido conquistaron a la afición del City, que celebró los títulos de la Carabao Cup y la FA Cup.
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¿Podrá Cherki estar a la altura de las comparaciones con Zidane, ganador del Mundial?
Cherki ha sido convocado por la selección francesa para el Mundial de 2026 y ya se le ha comparado con su legendario compatriota Zidane. Al preguntársele si ese entusiasmo está justificado, su compatriota Saha —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de Zero1Gaming— dijo: «Oh, sí. Yo ya lo vi en el Lyon y siempre pensé que la prensa francesa es muy dura. Nunca eres Messi en tu propia casa, como decimos.
No me sorprende que haya despuntado en el Manchester City, un club en transición con muchos fichajes. Tras 10 partidos se ve su talento: es valiente y especial.
Si además gana masa física con la selección inglesa, como Zidane en la Juve —tras su primer o segundo año era otro jugador—, lo mismo ocurrirá con Cherki.
Ganará uno o dos kilos —ya se le ve boxeando—, se fortalecerá mentalmente y, con su calidad, seguirá creciendo. Será muy interesante verlo el año que viene».
¿Se beneficiará Cherki con la salida de Guardiola del Manchester City?
Al ser preguntado si Cherki necesita un entrenador como Guardiola para mantenerlo a raya o si puede brillar sin ataduras, Saha añadió: «Es fantástico que haya pasado un año con Pep; es un talento en bruto con mucho coraje para demostrarlo siempre, y eso me encanta. Mantengamos vivos a esos jugadores: por mis hijos, por cualquiera que ame el fútbol.
Admiro a Guardiola, pero a veces exige demasiado a estos chicos.
Es como tener a un Cristiano Ronaldo de 17, 18 o 19 años y decirle: “No hagas eso, no regatees así”. Eso es fatal. Ellos aprenderán.
Si quieren competir y ser Balón de Oro, mejorarán y querrán aprender. Chicos como Cherki son máquinas profesionales, pero no hay que matar su instinto, el niño que llevan dentro.
Eso es esencial: por eso soñamos y pagamos las entradas. Así que, por favor, creo que Rayan Cherki puede demostrar que tiene la calidad para ser el próximo Balón de Oro con Pep Guardiola, con José Mourinho o con cualquier entrenador».
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Cherki aspira a ser un candidato serio al Balón de Oro.
Cherki aún no es un aspirante firme al Balón de Oro, pero la historia muestra que los jugadores capaces de entusiasmar al público suelen atraer votos.
Si sigue arrasando en la Premier League, entrará en la élite mundial. Aún no se sabe si alcanzará las cimas de Zidane, campeón del Mundial de 1998, pero ya es el ídolo de la nueva generación de magos franceses.