«¡Nunca será un problema!» Anuncian una decisión sorprendente sobre Cristiano Ronaldo tras su eliminación del Mundial

Antes incluso de asumir el cargo, se daba por hecho que Jorge Jesús hablaría bien de Ronaldo y no planeaba dejarlo fuera de la selección. Ambos ya trabajaron juntos el año pasado en el Al-Nassr y conquistaron el título de liga que el jugador buscaba en la Saudi Pro League.

Aunque aún no ha hablado con él, Jesús fue contundente: «Nunca será un problema, ni para la selección ni para mí. He trabajado con él los últimos años y es muy fácil».

Roberto Martínez renunció tras la eliminación de Portugal ante España en el Mundial, lo que allanó el camino para que Jesús se convirtiera en seleccionador. Ahora es el principal candidato para dirigir a Escocia.