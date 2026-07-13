«Mientras siga jugando y pueda ser convocado, lo llevaré conmigo», afirmó el técnico de 71 años, que busca llevar a Portugal al Mundial 2030 y tiene contrato con la federación hasta entonces. CR7 es «un símbolo del fútbol portugués» con un papel decisivo en el vestuario.
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«¡Nunca será un problema!» Anuncian una decisión sorprendente sobre Cristiano Ronaldo tras su eliminación del Mundial
Antes incluso de asumir el cargo, se daba por hecho que Jorge Jesús hablaría bien de Ronaldo y no planeaba dejarlo fuera de la selección. Ambos ya trabajaron juntos el año pasado en el Al-Nassr y conquistaron el título de liga que el jugador buscaba en la Saudi Pro League.
Aunque aún no ha hablado con él, Jesús fue contundente: «Nunca será un problema, ni para la selección ni para mí. He trabajado con él los últimos años y es muy fácil».
Roberto Martínez renunció tras la eliminación de Portugal ante España en el Mundial, lo que allanó el camino para que Jesús se convirtiera en seleccionador. Ahora es el principal candidato para dirigir a Escocia.
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¿Cristiano Ronaldo en el once inicial de Portugal? «Una locura impulsada por la nostalgia»
Ronaldo dejó en el aire su futuro tras la eliminación, pero afirmó que cerraba el capítulo de los Mundiales «con la conciencia tranquila». «He dado lo mejor de mí, he ganado tres títulos con Portugal; antes de Cristiano Ronaldo, no había ninguno», afirmó, y añadió que la Eurocopa 2016 tiene para él «el mismo significado» que un Mundial. Además, CR7 ganó dos veces la Liga de Naciones con Portugal.
Tras la eliminación, asegura que mantendrá la calma antes de decidir su futuro. Todo indica que su partido 233 con Portugal (146 goles) no será el último, pese a las duras críticas recibidas en la fase final disputada en EE. UU., Canadá y México. Tras la eliminación en octavos, The Athletic sentenció: «El espectáculo ha terminado», y añadió que Ronaldo, a sus 41 años, intentaba detener el tiempo.
Excompañeros tampoco ahorraron críticas, algunas demoledoras, por su titularidad en una Portugal talentosa y por momentos de desconexión con el juego. «Su ego tiene al equipo de rehén», dijo Zlatan Ibrahimović en Fox Sports; mantenerlo como titular es una «locura nostálgica».
Ronaldo terminó el Mundial con tres goles en cinco partidos: dos ante Uzbekistán y uno de penalti contra Croacia. Gonçalo Ramos, que entró como suplente y hace cuatro años le quitó la titularidad en la eliminatoria del Mundial 2022, marcó de cabeza el 2-1 poco antes del final.
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