El exdelantero inglés Bothroyd, en Sky Sports, criticó a Ronaldo y sugirió que Portugal ganaría si el veterano aceptara ser suplente y aportar desde el banquillo.

«Si fuera un verdadero jugador de equipo, debería aceptar salir desde el banquillo para aportar frescura», afirmó. «¿Lo hará? No lo creo».

Además, cuestionó la eterna comparación con Lionel Messi y apuntó que esto perjudica el equilibrio del equipo.

«Los seguidores de Ronaldo me odiarán, pero parece que todo gira en torno a él. Siempre persigue a Messi», añadió. “Nunca será Messi, y aunque ha aprovechado al máximo su carrera, hoy es más lastre que ayuda para Portugal; ahí falla Martínez”.