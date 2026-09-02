«Nunca se sabe»: Steve Bruce no descarta el regreso de Jude Bellingham al Birmingham, con la retirada camiseta número 22 esperando volver a ser llevada por el «Galáctico» del Real Madrid

Nacido en las West Midlands, Bellingham irrumpió en el primer equipo del Birmingham con 16 años y 38 días, convirtiéndose en su debutante más joven con el primer equipo. Su talento ya despertaba mucho interés por entonces, y era imposible ocultar un potencial así.

Después de apenas 44 apariciones con el Birmingham a lo largo de una sola temporada, hizo las maletas rumbo a Alemania y al Borussia Dortmund. Fue entonces, en el verano de 2020, cuando se tomó la decisión de retirar la camiseta del joven de las futuras listas de la plantilla. Aquella decisión levantó muchas cejas, pero el Birmingham sabía lo que tenía entre manos.

Bellingham pasó a convertirse en una figura talismánica para Inglaterra, elevando su cuenta de internacionalidades y goles a 56 y 13, respectivamente, en el Mundial de 2026, mientras se convertía en una superestrella mundial por derecho propio en el Santiago Bernabéu.