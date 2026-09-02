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«Nunca se sabe»: Steve Bruce no descarta el regreso de Jude Bellingham al Birmingham, con la retirada camiseta número 22 esperando volver a ser llevada por el «Galáctico» del Real Madrid
Bellingham debutó con el Birmingham a los 16 años
Nacido en las West Midlands, Bellingham irrumpió en el primer equipo del Birmingham con 16 años y 38 días, convirtiéndose en su debutante más joven con el primer equipo. Su talento ya despertaba mucho interés por entonces, y era imposible ocultar un potencial así.
Después de apenas 44 apariciones con el Birmingham a lo largo de una sola temporada, hizo las maletas rumbo a Alemania y al Borussia Dortmund. Fue entonces, en el verano de 2020, cuando se tomó la decisión de retirar la camiseta del joven de las futuras listas de la plantilla. Aquella decisión levantó muchas cejas, pero el Birmingham sabía lo que tenía entre manos.
Bellingham pasó a convertirse en una figura talismánica para Inglaterra, elevando su cuenta de internacionalidades y goles a 56 y 13, respectivamente, en el Mundial de 2026, mientras se convertía en una superestrella mundial por derecho propio en el Santiago Bernabéu.
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¿Podría Bellingham regresar a las West Midlands con el dorsal 22?
Todavía tiene solo 23 años, pero ¿podría producirse en algún momento un emotivo regreso a sus raíces, quizá una vez haya cumplido los 30 y el Birmingham, con la leyenda de la NFL Tom Brady en una de las directivas más ambiciosas, se haya asentado de nuevo en la Premier League?
Respondiendo a esa pregunta, el exjugador y exentrenador del Birmingham Bruce, que habló por cortesía de Free Bets, hogar de los mejores sitios de apuestas del Reino Unido, dijo a GOAL: «¿Jude de vuelta en el Birmingham? No creo que eso vaya a pasar dentro de mucho, mucho tiempo, la verdad.
«Pero, mira, retirar su dorsal ya te dice algo sobre él. Todos sabíamos que había un chico en el Birmingham que tenía 12 o 13 años y la estaba rompiendo. Es un jugador fantástico que está jugando probablemente en el club más grande del mundo en este momento. Más adelante, nunca se sabe».
El Birmingham y Brady están trazando ambiciosos planes de futuro
Otro ex del Birmingham City, Clinton Morrison, ya dijo anteriormente a GOAL, al ser preguntado por si Bellingham volvería a Birmingham, con un impresionante nuevo estadio en proyecto: «Bueno, quizá. Nunca se sabe. Pero ahora mismo está jugando en uno de los clubes más grandes del mundo, el Real Madrid. Creo que Jude Bellingham volverá a Birmingham algún día, nunca se sabe, porque el Birmingham tiene la ambición financiera de dar un salto a otro nivel. Eso es lo que le encantaría a los aficionados del Birmingham City.
«Pero no en este momento. Está jugando en el Real Madrid, un club enorme. Y más adelante en su carrera, si Jude Bellingham decide que quiere volver a su antiguo club, siempre será bien recibido en el Birmingham City. El chico fue una sensación para el club incluso a una edad temprana. Pero sí, creo que eso podría pasar algún día, solo que no ahora».
Añadió: «Simplemente depende, ¿no? Nunca se sabe. Sigue teniendo una buena edad. El Birmingham primero tiene que llegar a la Premier League. Necesita llegar y luego mantenerse en la Premier League. E incluso entonces, tienes que consolidarte. Es muy diferente del Championship. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero si los jugadores no encajan o no tienes al entrenador adecuado, vas a sufrir.
«Así que creo que el foco de Jude estará en seguir en el Real Madrid el mayor tiempo posible. Y si llega el momento cuando tenga 30, 31 o 32 años y quiere volver a casa, estoy seguro de que el Birmingham City aceptará de vuelta a Jude Bellingham».
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¿Jugará la superestrella de Inglaterra Bellingham en la Premier League?
Bellingham trabaja actualmente en un contrato hasta 2029. Heredó el dorsal 5 en el Real Madrid, que en su día llevó Zinedine Zidane, con una personalidad segura que nunca rehúye la presión ni la responsabilidad.
Se ha especulado desde hace tiempo con un posible regreso a la Premier League, después de haber saboreado ya el éxito en la Champions League en España y convertirse en candidato al Balón de Oro, pero está por ver si el todoterreno centrocampista regresará a casa, a Birmingham, o pondrá rumbo a otro destino en el fútbol inglés.
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