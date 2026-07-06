El delantero del Manchester City brilla en la escena internacional, pero su futuro fuera del campo también genera rumores en el Mundial 2026. En una entrevista con DAZN antes del Noruega-Brasil, Alf-Inge admitió que, aunque su hijo está a gusto en Inglaterra, la puerta nunca se cierra para los grandes clubes.

«¿Un fichaje por el Real Madrid? Está muy contento en el Manchester City y tiene un contrato a largo plazo», afirmó Haaland padre. Sin embargo, añadió: «Estamos esperando la nueva temporada, pero cualquiera querría jugar en el Madrid. En el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar».







