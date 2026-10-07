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«Nunca se lo dije a mi familia»: el ex de la Premier League Cheikhou Kouyate anuncia su retirada tras ocultar una enfermedad cardíaca secreta
Una revelación impactante de Kouyate
En una reveladora entrevista con el canal senegalés Walf TV, Kouyate confirmó que se ha retirado del fútbol profesional tras una dilatada carrera en la máxima categoría del fútbol inglés. El centrocampista, que jugó en el West Ham, el Crystal Palace y el Nottingham Forest, hizo una sorprendente confesión sobre su salud.
Kouyate reveló que pasó su etapa como jugador luchando contra un problema cardíaco, eligiendo asumir toda la responsabilidad sobre su bienestar pese a someterse a controles médicos periódicos en Inglaterra cada seis meses. Admitió que firmó exenciones de responsabilidad en sus clubes para garantizar que no afrontaran repercusiones si ocurría una tragedia sobre el terreno de juego.
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Firmar exenciones de responsabilidad en los clubes
Al detallar el alcance de sus problemas médicos, Kouyate explicó cómo superó los estrictos controles médicos de los clubes a lo largo de los años. «Sufro este problema de corazón desde que nací. Jugué con ello», explicó Kouyate.
«En Inglaterra, me lo controlaban cada seis meses. Me hicieron reconocimientos médicos en el West Ham, el Crystal Palace y el Nottingham Forest. Cada vez que me hacían las pruebas, el problema volvía a aparecer. Los médicos siempre me señalaban el problema, pero yo asumía la responsabilidad. Firmé los documentos del seguro en los que se decía que cualquier cosa que pudiera pasarme sería mi responsabilidad.»
Guardando el secreto a la familia
El coste físico de la afección era enorme en entornos exigentes, pero Kouyate guardó completo silencio sobre su sufrimiento. «El problema está en la gran altitud. Si juego con calor, duele muchísimo, durante y después de los partidos. Se siente como un flato, durante unos cinco minutos, y luego se va. Cuando ocurre, después del partido, tengo calambres dolorosos. Después de 24 horas, se detiene», añadió.
«Nunca dije nada. No quería que me obligaran a parar antes de tiempo. Nunca se lo dije a mi familia, ni siquiera a los médicos de la selección. No sabían de mi problema».
- Getty Images Sport
¿Qué le espera ahora al centrocampista?
Kouyate finalmente decidió colgar las botas tras el consejo definitivo de los profesionales médicos durante una evaluación reciente. «Anderlecht me llamó [en verano] para jugar allí y también para empezar a formarme como entrenador. Pero después del examen médico, el doctor me pidió que dejara de jugar al fútbol», reveló Kouyate. Con su etapa como jugador ya oficialmente atrás, se espera que Kouyate centre ahora su atención en los banquillos, explorando potencialmente la vía inicial que le ofreció el Anderlecht.
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