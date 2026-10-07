«Nunca se lo dije a mi familia»: el ex de la Premier League Cheikhou Kouyate anuncia su retirada tras ocultar una enfermedad cardíaca secreta

En una reveladora entrevista con el canal senegalés Walf TV, Kouyate confirmó que se ha retirado del fútbol profesional tras una dilatada carrera en la máxima categoría del fútbol inglés. El centrocampista, que jugó en el West Ham, el Crystal Palace y el Nottingham Forest, hizo una sorprendente confesión sobre su salud.

Kouyate reveló que pasó su etapa como jugador luchando contra un problema cardíaco, eligiendo asumir toda la responsabilidad sobre su bienestar pese a someterse a controles médicos periódicos en Inglaterra cada seis meses. Admitió que firmó exenciones de responsabilidad en sus clubes para garantizar que no afrontaran repercusiones si ocurría una tragedia sobre el terreno de juego.