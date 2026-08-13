En declaraciones en la zona mixta tras el partido, Zaire-Emery elogió el carácter y la unión dentro del vestuario del PSG. El joven centrocampista destacó cuánto disfruta la plantilla compitiendo junta.

«Ya sabes, las finales siempre son difíciles de ganar», afirmó Zaire-Emery. «¿Qué puedo decir? Este equipo es sencillamente magnífico. Tenemos que seguir así. Hay otro trofeo ahí para que lo ganemos. Estamos empezando bien la temporada, y eso es lo más importante.

»Tenemos un grupo excepcional. Tenemos jugadores jóvenes y jugadores mayores, y todo el mundo se lleva bien. Disfrutamos jugando los unos por los otros sobre el campo».