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«Nunca sabes lo que te espera»: se analizan las tres principales cualidades de Jordan Pickford. La legendaria portera de las Lionesses, Mary Earps, evalúa al número uno de Inglaterra en el Mundial
Potencia explosiva y trayectoria en el torneo
Earps destaca las cualidades que hacen a Pickford clave. El portero ha jugado todos los partidos de Inglaterra en este Mundial, con portería a cero ante Ghana y Panamá tras encajar dos goles contra Croacia.
Aunque encajó un gol contra la República Democrática del Congo en octavos, su nivel sigue siendo de élite. «Creo que estuvo increíble la otra noche; quizá tuvo un inicio complicado en el torneo, no era el Jordan Pickford al que estamos acostumbrados a ver con Inglaterra, pero estuvo increíble contra México: salió a por todos los centros. Así que le he dado un 10 porque creo que cubre muy bien la portería. Se lanza a por todos los balones, aunque estén muy desviados o altos, y eso intimida a los delanteros. No es el más alto, pero cubre muy bien la portería», explicó Earps a Sky Sports.
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Distribución directa y taller de formación en México
Pickford destaca por su juego de pies. Earps afirmó: «¡Lanza el balón muy lejos! En el juego directo saca a Inglaterra de apuros: busca a Harry Kane para que controle o simplemente alivia la presión y gana terreno. Es más un portero de balones largos que uno técnico como Ederson». Me pareció clave en el plan de juego; no era el estilo del PSG, pero formaba parte de la estrategia. Los primeros 25 minutos buscaron ganar terreno, evitar presión y no cometer errores que dieran vida a México». Contra México en octavos, pese a encajar dos goles, muchos lo consideraron su mejor partido en el torneo.
Carácter impredecible y resistencia defensiva
El último rasgo destacado es su carácter excéntrico. «Eso era lo que más me gustaba de verlo jugar: nunca sabes qué pasará. Puede retener el balón 10 segundos más o echar una bronca a sus defensores», afirmó Earps. «Me gusta que los porteros tengan personalidad y él la tiene de sobra. Me gusta ver a los porteros con personalidad, y él la tiene de sobra. Los defensas también hicieron un gran trabajo, pero él y Dan Burn, sobre todo en los últimos 30 minutos, bloqueaban los centros como si les fuera la vida en ello».
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¿Qué nos espera ahora contra Noruega?
Inglaterra se prepara para los cuartos de final contra Noruega. Pickford deberá frenar a Erling Haaland, autor de siete goles en el torneo. El delantero marcó un doblete que eliminó a Brasil 2-1 en octavos. La selección completará esta semana un intenso plan de trabajo para llegar con ritmo al partido.
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