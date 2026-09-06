AFP
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«¡Nunca quiere hacerlo!»: Lautaro Martínez revela el secreto de la celebración tras la dramática victoria por 3-2
Lautaro inspira la emocionante remontada del Inter
El capitán del Inter, Lautaro Martínez, firmó una actuación de MVP para liderar a su equipo hacia una dramática victoria por 3-2 sobre el Nápoles en San Siro. Tras una primera parte sin goles, el Nápoles se puso 2-0 con dos tantos en rápida sucesión de Matteo Politano y Rasmus Hojlund.
El Inter respondió con una presión incesante y registró 29 remates en total durante el partido.
Lautaro inició la remontada en el minuto 56 antes de que Marcus Thuram marcara de cabeza el empate, preparando el camino para que Lautaro anotara el gol de la victoria en el minuto 91.
- AFP
Thuram se suma a la icónica celebración de la barrera
Tras su gol de la victoria en los últimos minutos, Lautaro se subió a la valla publicitaria de San Siro para celebrarlo con los aficionados locales, donde su compañero de ataque Thuram se reunió con él en el borde. Lautaro bromeó después del partido sobre cómo convenció al delantero francés para que superara sus reticencias.
"Marcus se unió a mí hoy", reveló Lautaro tras el partido. "Siempre me dice que estoy loco por subir ahí porque él nunca quiere hacerlo, pero esta vez vino conmigo".
"Poco a poco vamos recuperando la plena forma jugando más minutos", añadió Lautaro. "Íbamos por detrás y conseguimos darle la vuelta al partido, y quizá eso fue algo que nos faltó la temporada pasada".
Hito histórico y homenaje a Messi
El doblete de Lautaro elevó su cuenta en la Serie A con el Inter a 134 goles, lo que le convierte en el tercer máximo goleador de la historia del club en liga, por detrás de Benito Lorenzi (138) y Giuseppe Meazza (197).
El delantero también se refirió a la retirada de Lionel Messi del fútbol internacional y compartió que se puso en contacto personalmente con su compañero en la selección argentina.
«Le envié un mensaje», declaró Lautaro. «Todo lo que he vivido a su lado se quedará conmigo el resto de mi vida. Ha significado muchísimo para mí».
- AFP
Inicio perfecto intacto para el Inter
La victoria mantiene al equipo de Cristian Chivu en lo más alto de la clasificación de la Serie A, con un pleno de triunfos tras tres partidos.
El equipo mostró un carácter notable para remontar una desventaja de dos goles ante un rival directo por el título.
El Inter buscará ahora dar continuidad a su dinámica ganadora a medida que sigan desarrollándose los compromisos nacionales y europeos.
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