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«¡Nunca puedo imaginar lo que es capaz de hacer!»: Vinicius Junior admite su temor hacia Lionel Messi, mientras Brasil busca destronar a Argentina en el Mundial 2026
Vinicius señala a Argentina como favorita
A pesar de la rivalidad entre ambos gigantes sudamericanos, Vinicius reconoció la fuerza del equipo de Lionel Scaloni, que busca revalidar el título en Estados Unidos, México y Canadá.
En una entrevista con CazeTV, afirmó: «Yo también elegiría a Argentina [como favorita del Mundial], porque son los últimos campeones, tienen mucha confianza y cuentan con Messi».
- AFP
El factor Messi mantiene a Brasil en vilo
Aunque Argentina tiene un equipo equilibrado, Vinicius elogió especialmente a su capitán. A sus 38 años, Messi sigue siendo el jugador más temido del planeta. El brasileño admitió que es casi imposible prepararse para un rival capaz de cambiar un partido en un segundo con una jugada imprevisible.
Al referirse al desafío de medirse al ocho veces Balón de Oro, Vinicius añadió: «Siempre aporta algo diferente; nunca sabemos qué puede hacer».
El intento de Brasil por poner fin a su sequía de títulos
Vinicius conoce la amenaza de sus vecinos, pero su meta es llevar el trofeo a Brasil por primera vez desde 2002. Ahora, bajo la dirección de Carlo Ancelotti, la Seleção busca acabar con 24 años sin título y conseguir la sexta estrella. Se espera que Vinicius lideren el ataque en el camino hacia la final.
Brasil está en el Grupo C: debutará ante Marruecos el 13 de junio, enfrentará a Haití el 19 y cerrará contra Escocia el 24.
- AFP
Calendario de Argentina
Los campeones buscarán aprovechar la continuidad de la plantilla, elogiada por Vinicius, en el Grupo J. Argentina debutará el 17 de junio ante Argelia en el Arrowhead Stadium, luego enfrentará a Austria el 22 de junio en el AT&T Stadium y cerrará la fase de grupos contra Jordania el 27 de junio.