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«¡Nunca pude pararle!» Casemiro, encantado de cumplir el sueño de jugar junto al «Dios del fútbol», Lionel Messi, y deshacerse en elogios hacia Erling Haaland por la destrucción de Brasil en el Mundial
Casemiro, presentado como jugador del Inter Miami
El excentrocampista del Manchester United y del Real Madrid Casemiro se ha convertido oficialmente en jugador del Inter Miami y debutó en la victoria por 1-0 de las Garzas sobre el CF Montreal en la MLS. El internacional brasileño, de 34 años, llegó libre tras dejar Old Trafford al expirar su contrato.
A pesar de tener opciones para seguir en el fútbol europeo con clubes interesados en Italia, Casemiro insistió en que Miami era su destino prioritario. El centrocampista defensivo se une ahora a una plantilla repleta de estrellas junto a antiguos rivales como Lionel Messi y Luis Suarez.
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Jugando junto al «dios del fútbol»
Después de pasar años intentando frenar a Messi durante intensas batallas de El Clásico en España, Casemiro colmó de elogios a la superestrella argentina. El centrocampista admitió que intentar detener a Messi él solo fue una tarea imposible a lo largo de su carrera.
«La cantidad de problemas que me dio Messi», admitió Casemiro, en declaraciones recogidas por ESPN. «Por supuesto, soñaba con jugar con él, siempre quise jugar con los mejores. Nunca pude pararlo, siempre necesité la ayuda de mis compañeros.
«Estoy muy feliz de estar ahora a su lado y quiero seguir ganando títulos con él. Quiero disfrutar de estar a su lado, ayudarle y hacerle aún más grande. Es uno de los dioses del fútbol, si no el Dios del fútbol en persona, y quiero ayudar».
Reflexionando sobre la decepción del Mundial contra Haaland
Casemiro también reflexionó sobre la dolorosa eliminación de Brasil del Mundial de 2026 a manos de Noruega. El centrocampista señaló a Haaland para elogiarle después de que el prolífico delantero marcara dos goles para dejar a Brasil fuera del torneo.
«Lo que pasó en el Mundial... estamos hablando de un equipo que tiene a uno de los mejores nueves del mundo, Haaland, y marcó dos goles», dijo. «Duele hablar del Mundial porque, al final, era un sueño que tenía en mi carrera. Pero tengo la suerte de haber jugado tres Mundiales con Brasil, lo cual es increíble, porque cuando era niño nunca soñé que esto pudiera pasar. Lo disfruté mucho».
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Centrado en ganar títulos en la MLS
Con su etapa europea y su carrera internacional ya atrás, Casemiro está plenamente centrado en añadir más trofeos a su palmarés en Estados Unidos. Intentará ayudar a Messi a ganar un título en América, y el próximo partido de Inter Miami será contra Columbus en la MLS.
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