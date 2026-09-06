El AS Monaco mantuvo su inicio impecable de la temporada 2026-27 al lograr una dramática victoria por 2-1 ante el Paris Saint-Germain en el Parc des Princes. Tras ir perdiendo 1-0 al descanso, el Rouge et Blanc firmó una brillante remontada en la segunda parte para condenar a Les Parisiens a su peor arranque en 14 años, dejando a los locales sin ganar en sus tres primeros partidos de la Ligue 1. Hablando en la zona mixta después del encuentro, el lateral izquierdo Flavio Nazinho describió el triunfo como una noche perfecta para la plantilla.

«Sí, ¡fue una noche perfecta para nosotros! Nos vamos con la victoria, y creo que eso es lo más importante», dijo Nazinho, subrayando la importancia de ir partido a partido.



