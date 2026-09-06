ZUMA Press Wire
Traducido por
«¡Nunca nos rendimos!»: Flávio Nazinho reacciona tras su gol de redención que hunde al PSG en la crisis
Profundizando en la crisis de principios de temporada de los campeones
El AS Monaco mantuvo su inicio impecable de la temporada 2026-27 al lograr una dramática victoria por 2-1 ante el Paris Saint-Germain en el Parc des Princes. Tras ir perdiendo 1-0 al descanso, el Rouge et Blanc firmó una brillante remontada en la segunda parte para condenar a Les Parisiens a su peor arranque en 14 años, dejando a los locales sin ganar en sus tres primeros partidos de la Ligue 1. Hablando en la zona mixta después del encuentro, el lateral izquierdo Flavio Nazinho describió el triunfo como una noche perfecta para la plantilla.
«Sí, ¡fue una noche perfecta para nosotros! Nos vamos con la victoria, y creo que eso es lo más importante», dijo Nazinho, subrayando la importancia de ir partido a partido.
- ZUMA Press Wire
Redención tras un error temprano
El defensa portugués vivió una noche de altibajos en la capital después de admitir su culpa en el primer gol del PSG antes de marcar su primer tanto con la camiseta del Diagonale. En lugar de dejar que el error afectara a su concentración, Nazinho se despejó y transmitió energía positiva a sus compañeros. Subrayó que las aportaciones individuales son secundarias frente al esfuerzo colectivo, incluso después de marcar un empate crucial.
"Cometí un error en el gol del PSG. Se lo reconocí a mis compañeros, porque no vi el balón... después de que ocurriera, básicamente solo intenté despejarme, mantenerme positivo y transmitir buena energía a mis compañeros", explicó Nazinho.
Fortaleza mental inquebrantable y unidad
La capacidad del Mónaco para remontar la desventaja puso de relieve una mentalidad firme inculcada en la plantilla tras los cambios del verano. Nazinho atribuyó el éxito del equipo a la unidad del grupo y a su negativa a entrar en pánico bajo presión. Cuando el PSG se volcó al ataque en busca del empate en los últimos minutos, el Mónaco resistió, ayudado por una sensacional parada en el tiempo añadido del portero Lukas Hradecky.
«Un partido dura 90 minutos, así que nunca puedes rendirte. Tienes que luchar hasta el pitido final, independientemente de si termina en victoria, empate o derrota», afirmó Nazinho.
- ZUMA Press Wire
Elogiando a sus compañeros de equipo y mirando al futuro
Con Stanis Idumbo viendo también puerta para sellar la famosa victoria, Nazinho no tardó en elogiar a su compañero goleador y al resto de la plantilla. Destacó la calidad y el carácter excepcionales de Idumbo, al señalar que el joven delantero merece plenamente su éxito. Mientras el Mónaco celebra otro resultado estelar, el foco colectivo del equipo pasará rápidamente a mantener su impulso cuando se enfrente al Estrasburgo el sábado 12 de septiembre en la Ligue 1.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias