«Nunca he tenido un trabajo fijo»: por qué Lamine Yamal, joven promesa del Barcelona, no se pone nervioso y se siente un «superhéroe»

A sus 18 años, Yamal carga con las esperanzas de nación y club, pero los focos internacionales no le alteran. Con humor, explica que la presión del Clásico o de los grandes torneos no le afecta: compara su papel actual con las preocupaciones de un trabajo convencional.

Para él, el campo es el único lugar donde se siente cómodo, lo que le libera del miedo al fracaso que acosa a otros. «Estaría nervioso si hiciera algo que no sé hacer. Si tuviera un trabajo normal, quizá me preocuparía; pero el fútbol es lo mío. Disfruto cada partido y, al ver a mis padres en la grada, siento su orgullo y la presión desaparece», declaró Yamal a la FIFA.