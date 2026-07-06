«Nunca he estado tan optimista» - Chris Wondolowski respalda la trayectoria de la selección estadounidense en el Mundial, mientras la leyenda de los San José Quakes reflexiona sobre su propia experiencia en el torneo

SAN JOSÉ, California -- Chris Wondolowski lo admite: está celoso.

Ve a 20 000 o 30 000 aficionados abarrotar la cercana plaza de San Pedro, en el centro de San José, para ver los partidos en directo, o los encuentros de la selección estadounidense que se juegan en su propio patio trasero, en Santa Clara, y una parte de él quiere volver al campo con los estadounidenses.

Así es la vida del deportista: disfrutas tu momento y luego ves a otros brillar.

«Es increíble», declaró Wondolowski a GOAL en el evento benéfico «Wine and Dine» de los San José Earthquakes el martes. «El entusiasmo, lo que se ha creado, el ambiente. Tener a tu afición, a tu familia y amigos allí. Es realmente especial».

A lo largo de su ilustre carrera de 17 años, Wondolowski ha vivido muchos momentos así. Recientemente ingresó al Salón de la Fama del Fútbol de Estados Unidos de 2026 tras anotar 171 goles en la MLS con Houston Dynamo y Earthquakes. También jugó 35 partidos con la selección masculina, marcó 11 goles y formó parte del plantel de Jürgen Klinsmann en el Mundial 2014, que llegó a octavos contra Bélgica.

En la última edición de GOAL Convo, una sección de preguntas y respuestas con figuras del fútbol estadounidense, Wondolowski reflexiona sobre su experiencia mundialista, lo que el torneo significa para él y sus proyectos actuales.

NOTA: Esta entrevista se ha editado ligeramente para mayor concisión y claridad.



