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Traducido por

«Nunca he estado tan optimista» - Chris Wondolowski respalda la trayectoria de la selección estadounidense en el Mundial, mientras la leyenda de los San José Quakes reflexiona sobre su propia experiencia en el torneo

FEATURES
USA vs Belgium
USA
Belgium
World Cup
San Jose Earthquakes
Major League Soccer

Chris Wondolowski confía en que la selección masculina de fútbol de Estados Unidos llegue lejos en el Mundial, mientras la leyenda de los Quakes repasa su propia trayectoria en el torneo y el entusiasmo futbolístico que se vive en el Área de la Bahía.

SAN JOSÉ, California -- Chris Wondolowski lo admite: está celoso.

Ve a 20 000 o 30 000 aficionados abarrotar la cercana plaza de San Pedro, en el centro de San José, para ver los partidos en directo, o los encuentros de la selección estadounidense que se juegan en su propio patio trasero, en Santa Clara, y una parte de él quiere volver al campo con los estadounidenses.

Así es la vida del deportista: disfrutas tu momento y luego ves a otros brillar.

«Es increíble», declaró Wondolowski a GOAL en el evento benéfico «Wine and Dine» de los San José Earthquakes el martes. «El entusiasmo, lo que se ha creado, el ambiente. Tener a tu afición, a tu familia y amigos allí. Es realmente especial».

A lo largo de su ilustre carrera de 17 años, Wondolowski ha vivido muchos momentos así. Recientemente ingresó al Salón de la Fama del Fútbol de Estados Unidos de 2026 tras anotar 171 goles en la MLS con Houston Dynamo y Earthquakes. También jugó 35 partidos con la selección masculina, marcó 11 goles y formó parte del plantel de Jürgen Klinsmann en el Mundial 2014, que llegó a octavos contra Bélgica.

En la última edición de GOAL Convo, una sección de preguntas y respuestas con figuras del fútbol estadounidense, Wondolowski reflexiona sobre su experiencia mundialista, lo que el torneo significa para él y sus proyectos actuales.

NOTA: Esta entrevista se ha editado ligeramente para mayor concisión y claridad.


  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    SOBRE LA SELECCIÓN DE FÚTBOL MASCULINA DE ESTADOS UNIDOS

    GOAL: ¿Cuál es tu valoración actual de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, basándote en lo que has visto del equipo?

    WONDOLOWSKI: En un torneo puede pasar cualquier cosa; siempre hace falta algo de suerte y que algunas cosas salgan bien.

    Dicho esto, nunca había sido tan optimista con la selección masculina. Especialmente tras los dos primeros partidos: pese a la derrota, su estilo es atractivo y divertido de ver.

    Espero que lleguen lejos. Estoy muy emocionado...

    GOAL: ¿A qué crees que se debe eso? ¿Son los jugadores, el cuerpo técnico o una combinación de ambos? Están jugando de forma bastante proactiva, como has dicho.

    WONDOLOWSKI: Creo que ahora mismo se da una especie de tormenta perfecta.

    El cuerpo técnico prepara muy bien a los jugadores, que llegan listos. No es un amistoso ni la Copa Oro, es el Mundial, así que los ves en su mejor versión.

    Están muy concentrados en cada jugada, cada entrada, cada pase, cada disparo. Es genial verlo.

    • Anuncios
  • Belgium v USA: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    REFLEXIONES SOBRE SU EXPERIENCIA EN EL MUNDIAL

    GOAL: ¿Qué recuerdas de tu propia experiencia en el Mundial?

    WONDOLOWSKI: Fue increíble representar a mi país. En Brasil se sentía un gran entusiasmo.

    Ojalá hubiera marcado contra Bélgica; fue una oportunidad única.

    Aun así, fue una aventura increíble que siempre he amado.


    GOAL: ¿Qué aspecto positivo sacaste de esa experiencia? Para los 26 convocados, jugar un Mundial es el sueño.

    WONDOLOWSKI: Ese es el sueño. Es la cima definitiva como jugador: representar a tu país en un Mundial.

    Escuchar el himno nacional antes del partido y luego salir al campo… Tuve la suerte de enfrentarme a Cristiano Ronaldo ante Portugal y también de jugar contra Bélgica.

    Es una sensación increíble que siempre llevarás contigo.


  • Soccer Fans Gather To Watch USA v Bosnia And HerzegovinaGetty Images News

    SOBRE LO QUE HA ESTADO HACIENDO DURANTE EL MUNDIAL

    GOAL: Ya está aquí el Mundial. ¿Cómo te mantienes al día durante el torneo?

    WONDOLOWSKI: Sin duda, lo sigo de cerca. Formo parte del consejo asesor del Comité Organizador del Área de la Bahía, así que estoy involucrado en diversas actividades de promoción.

    También aprovecho para mostrar lo que la Área de la Bahía puede ofrecer en un escenario internacional. Es algo muy especial: el fútbol une a mucha gente, y eso es único.

    GOAL: ¿Cómo se compara este Mundial con otros torneos de fútbol que ha acogido el Área de la Bahía?

    WONDOLOWSKI: Fue genial celebrar aquí la Copa Oro el verano pasado, pero no se puede comparar con el Mundial.

    La energía es increíble: San Pedro Square se llena con más de 20 000 personas en cada partido importante y esta noche podrían ser más de 25 000.

    Es genial ver lo que ofrece el Área de la Bahía y a los aficionados, que además están muy informados. Me parece estupendo que algunos aficionados ocasionales se estén preguntando: «Oye, ¿qué es este deporte?».

    Muchos partidos han sido increíbles y las estrellas han brillado. Hasta ahora ha sido una combinación perfecta.

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  • ¿Y AHORA QUÉ?

    La selección masculina de fútbol de Estados Unidos se enfrentará a Bélgica en un partido muy esperado de octavos de final el lunes por la noche. Los Quakes reanudarán su temporada el 22 de julio.

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