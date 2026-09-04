«¡Nunca hay un buen momento!»: Eric Dier hace una sincera confesión sobre el PSG antes del duelo contra el Mónaco

El vicecapitán del AS Monaco Eric Dier habló con los medios antes del próximo partido de la Ligue 1 del club contra el Paris Saint-Germain en el Parc des Princes. El defensa inglés ha sido titular en los cuatro encuentros oficiales de esta temporada y ha contribuido a cuatro victorias consecutivas junto a su compañero en el eje de la zaga, Sadibou Sane.

A pesar de los recientes resultados ligueros del PSG, Dier rechazó las sugerencias de que el campeón sea vulnerable y subrayó que el respeto del Monaco por su rival sigue siendo el mismo.

"Sinceramente, no creo que haya nunca un buen momento para enfrentarse a un equipo como el Paris Saint-Germain", afirmó Dier. "Estamos hablando del mejor equipo del mundo en los dos últimos años, lleno de jugadores de talla mundial y dirigido por uno de los mejores entrenadores del planeta".