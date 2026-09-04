Jonathan Moscrop
Traducido por
«¡Nunca hay un buen momento!»: Eric Dier hace una sincera confesión sobre el PSG antes del duelo contra el Mónaco
Dier se prepara para el desafío del PSG
El vicecapitán del AS Monaco Eric Dier habló con los medios antes del próximo partido de la Ligue 1 del club contra el Paris Saint-Germain en el Parc des Princes. El defensa inglés ha sido titular en los cuatro encuentros oficiales de esta temporada y ha contribuido a cuatro victorias consecutivas junto a su compañero en el eje de la zaga, Sadibou Sane.
A pesar de los recientes resultados ligueros del PSG, Dier rechazó las sugerencias de que el campeón sea vulnerable y subrayó que el respeto del Monaco por su rival sigue siendo el mismo.
"Sinceramente, no creo que haya nunca un buen momento para enfrentarse a un equipo como el Paris Saint-Germain", afirmó Dier. "Estamos hablando del mejor equipo del mundo en los dos últimos años, lleno de jugadores de talla mundial y dirigido por uno de los mejores entrenadores del planeta".
- Getty Images Sport
Enfoque táctico para un sistema híbrido
Dier destacó los ajustes tácticos necesarios para contener la fluida estructura ofensiva del PSG. El central subrayó que la comunicación en toda la línea defensiva será vital a la hora de seguir a rivales móviles que se mueven entre líneas.
El Mónaco llega al choque tras una impresionante victoria por 2-0 sobre el Olympique de Marsella, lo que aporta un fuerte impulso al equipo.
«Tienen mucho movimiento dentro de su sistema híbrido», explicó Dier. «Para nosotros se trata principalmente de gestionar esos movimientos constantes y comunicarnos bien para hacerles frente juntos».
Elogios para el entrenador Filipe Luis
Dier expresó una enorme satisfacción con el entrenador Filipe Luis, al tiempo que elogió sus principios tácticos y su estilo de gestión cercano. El defensa destacó cuánto disfruta aprendiendo cada día del técnico brasileño en el campo de entrenamiento.
Los métodos de Filipe Luis han calado rápidamente en el vestuario, dando como resultado un positivo arranque de temporada.
«Disfruto mucho trabajando con él cada día», reveló Dier. «Aprender sus principios en los entrenamientos, aplicarlos y observar cómo gestiona al grupo es realmente fascinante. También me gusta que se implique en las sesiones sobre el terreno de juego, y disfruto de la forma en que jugamos con él».
- AFP
Asumiendo el liderazgo como vicecapitán
Dier ha asumido una responsabilidad extra esta temporada después de ser nombrado vicecapitán del Mónaco. El jugador de 30 años se enorgullece de ejercer de mentor de compañeros más jóvenes, entre ellos Sane y el delantero Paris Brunner, ofreciendo orientación y marcando el nivel en los entrenamientos diarios.
El Mónaco aspira a mantener su inicio perfecto de campaña cuando viaje a la capital para su prueba más exigente hasta ahora.
«Es un honor y un privilegio tener esa responsabilidad», concluyó Dier. «Tienes que tomártela en serio y hacer lo que se espera: estar ahí para el equipo, ayudar a los jugadores de forma individual y colectiva».
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