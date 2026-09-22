Si Mbappe quiere ganar algún día un Balón de Oro que se le resiste, puede que necesite conquistar la Champions League para reforzar esa candidatura. Mientras tanto, ha tenido que ver desde la distancia cómo su antiguo club, el Paris Saint-Germain, ha enlazado dos títulos consecutivos en ese apartado.

El Real Madrid, que ahora trabaja bajo las órdenes del regreso del ‘Special One’, Jose Mourinho, no ha terminado de convencer en este arranque de la temporada 2026-27. Teniendo eso en cuenta, puede que la 16ª Copa de Europa sea un objetivo difícil de alcanzar para el Real Madrid.

Leboeuf añadió: “Sobre el Real Madrid en la Champions League, es demasiado pronto para decirlo. Hemos visto al Paris Saint-Germain sufrir al inicio de la temporada en la Ligue 1 y en la Champions League durante los dos últimos años, para luego despertar hacia diciembre y dominar a todo el mundo.

“Ojalá Mourinho encuentre la solución para hacer mejor al equipo. El fin de semana, en el derbi, no entendí cómo el Atlético de Madrid acabó el partido con 11 jugadores y el Real Madrid con 10. Entiendo por qué expulsaron a su jugador, pero hubo dos faltas del Atlético de Madrid merecedoras de tarjeta roja. Estoy de acuerdo con Mourinho, ni siquiera hace falta una rueda de prensa posterior al partido, basta con enseñar las imágenes y eso lo dice todo.

“Los árbitros del VAR en Inglaterra, Francia y España tienen que despertar porque no está funcionando. Sabíamos cuando llegó Mourinho que haría falta tiempo para asentarse, y todavía no sabemos si va a funcionar. Con los egos en el vestuario y la mentalidad de los jugadores, incluso para alguien con un carácter fuerte como Mourinho, va a ser muy difícil arreglar lo que está yendo mal en el Real Madrid.

“El Barcelona tiene una cultura de jugar juntos que existe desde Johan Cruyff o incluso antes. Durante 50 o 60 años en el Barcelona, el principio principal ha sido jugar juntos, pese a tener talento individual. [Pep] Guardiola mantuvo eso, [Ronald] Koeman mantuvo eso, y Hansi Flick hace eso ahora. Aunque no se centren tanto en defender, marcan tantos goles que es imposible hacerles frente. Es un juego bonito y entretenido.

“Sabemos que Mourinho quiere jugar con un estilo diferente. Cuando volvió en 2013, cambió la mentalidad e hizo que el Real Madrid ganara siendo duro y agresivo, algo aceptable en el fútbol.

“Hace falta tiempo para volver a esa mentalidad, y no sé si Mourinho es capaz de repetir lo que hizo en 2013. Ojalá pueda hacerlo por él, por el Real Madrid y por la afición. Pero tengo mis dudas por la actual generación de jugadores que tiene, ya que es difícil cambiar esa mentalidad egoísta”.