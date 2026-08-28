AFP
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«¡Nunca ha sido jugador del Man Utd!»: instan a Michael Carrick a apartar a la estrella veterana tras el desastre de la jornada inaugural
Mal debut en la jornada inaugural para el United
El Manchester United tropezó en el primer obstáculo de la nueva temporada de la Premier League al caer por 2-0 ante el recién ascendido Hull City. Con los habituales en defensa Lisandro Martinez y Matthijs de Ligt todavía trabajando para recuperar su mejor forma física, el técnico Michael Carrick se vio obligado a agitar sus piezas.
Esta reestructuración defensiva hizo que Maguire, de 33 años, asumiera un puesto en el once junto a Ayden Heaven. La improvisada pareja tuvo problemas para contener al Hull y el United acabó encajando dos goles a balón parado para dejar escapar los tres puntos en la jornada inaugural.
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Mikel exige cambios defensivos
En The Obi One Podcast, el exganador de la Premier League Obi Mikel hizo una valoración despiadada de la situación de Maguire en Old Trafford. «Cuando tu mejor central es Harry Maguire, tienes un problema», afirmó. «Harry Maguire nunca fue un jugador del Manchester United, nunca encajó en el sistema ni en el club.
»El hecho de que haya conseguido seguir allí durante siete, ocho temporadas es increíble. ¿Cómo ha pasado eso? No lo entiendo, y sigue ahí, y es el defensa número uno. Eso es un problema».
Mikel fue especialmente crítico con la conciencia situacional de Maguire durante la derrota ante el Hull. Señaló un momento extraño en el primer gol y dijo: «En el primer gol, estaba agarrando a su propio compañero e impidiéndole ir a defender al tipo que estaba marcando. ¿Qué estaba haciendo? No tengo ni idea.
»Tienen a Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, Leny Yoro; tienen jugadores ahí. Pero no sé por qué sigue siendo titular. ¿Sirve para ser un jugador de plantilla por su experiencia? Sí. Pero no para ser titular, no para ser tu central número uno.
»Es lento con el balón; la toca theree o cuatro veces antes de soltarla. No sabe qué hacer con el balón, está confundido cuando lo tiene. Un central necesita mover el balón más rápido, pero Maguire no sabe hacerlo con la suficiente rapidez ni conseguir que el equipo juegue al ritmo adecuado».
Carrick defiende a su equipo en dificultades
Las dificultades de Maguire ante su antiguo club contrastan de forma evidente con su resurgir en la segunda mitad de la pasada temporada. Su mejora en el rendimiento bajo las órdenes de Carrick casi le valió un puesto en la selección de Inglaterra de Thomas Tuchel para el Mundial, pero este último contratiempo ha reavivado el debate sobre su valor a largo plazo para el club.
A pesar del intenso escrutinio sobre su defensa, Carrick se apresuró a proteger a sus jugadores de las consecuencias. El técnico del United expresó su frustración por la forma en que llegaron los goles, pero respaldó a su plantilla para aprender de la decepción inicial.
«Encajar dos goles de cualquier manera es frustrante», explicó Carrick tras el pitido final. «Hemos defendido bastante bien las jugadas a balón parado durante un tiempo, pero hoy decidieron el partido. Un partido no cambia la dirección de todo, pero tenemos que ser conscientes de en qué debemos mejorar».
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Reaccionando en Old Trafford
Carrick debe encontrar ahora la manera de corregir rápidamente las vulnerabilidades defensivas de su equipo antes de que vuelva a la acción el domingo. El United recibirá al Ipswich Town en Old Trafford, donde cualquier resultado que no sea una victoria convincente no hará más que intensificar la presión sobre el técnico y sus jugadores veteranos.
El posible regreso de Martinez o De Ligt en plenas condiciones físicas podría suponer un impulso muy necesario para la zaga. Sin embargo, si no se considera que ninguno de los dos está listo para salir de inicio, Carrick se enfrenta a una decisión complicada sobre si seguir apostando por Maguire o explorar alternativas defensivas para evitar otro error costoso.
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