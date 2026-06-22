Según L'Equipe, Olise ocupó la posición de ‘10’ en el último entrenamiento de la selección francesa, lo que indica que podría reemplazar a Desire Doué en el próximo partido.
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Nunca ha jugado en el FC Bayern de Múnich. Michael Olise podría asumir un nuevo papel en la selección francesa en el Mundial
Para Olise, esta decisión cumpliría un deseo personal: en una reciente entrevista afirmó que su posición natural es el centro del campo.
En el debut mundialista ante Senegal (3-1), Didier Deschamps lo comprobó: cuando Olise pasó de la banda al centro del campo, brilló con dos asistencias.
«Aquí tengo más libertad; es la posición en la que jugaba de juvenil y en la que me siento más cómodo», reconoció recientemente.
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Se prevé que Olise juegue de número 10 con la selección francesa
En el Bayern Múnich suele jugar en la banda derecha, pero en la selección francesa ya ha sido varias veces creador de juego con éxito.
Su desplazamiento al centro abre la banda derecha a Ousmane Dembélé y deja a Bradley Barcola en la izquierda, con Kylian Mbappé en punta.
Si Deschamps tiene dudas de última hora, también pueden entrar Lucas Digne o Manu Koné. El lunes a las 23:00 h se comprobará si el nuevo sistema, con Olise como eje, funciona.
Muchos rumores sobre el futuro de Olise
Al margen del Mundial, los rumores sobre el futuro de Olise se han multiplicado. Ante los rumores, el Real Madrid publicó un comunicado en el que negaba cualquier contacto con el jugador. Según Sky, Olise transmitió lo mismo a sus asesores en el Bayern. Sin embargo, Marca asegura que el club blanco quiere ficharlo a toda costa y que estaría dispuesto a pagar más de 200 millones de euros.
Por ahora, la situación es clara: el Bayern no piensa vender a Olise este verano y busca renovarle. Tras el Mundial, la renovación será prioridad para el campeón alemán: se espera que Olise extienda su contrato hasta 2031 y se convierta en uno de los mejor pagados, al nivel de Harry Kane y Jamal Musiala, quienes, según rumores, ganan unos 25 millones de euros al año.
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¿Olise es «imposible de descifrar» para el FC Bayern?
El lunes, la revista «kicker» informó de las primeras desavenencias entre el jugador y el club. Según la publicación, en invierno se le consultó de forma informal sobre la renovación de su contrato, pero el Bayern recibió una «respuesta negativa». Además, Olise resulta «muy difícil de entender y descifrar», según el tono que se respira en la directiva. Borrar sus fotos con la camiseta del Bayern de sus redes sociales también causó «sorpresa».
Además, el semanario sospecha que el asunto podría convertirse en prioridad para los líderes del club, Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge, si el Real Madrid prepara una oferta de 200 millones.
Su contrato en Múnich vence en 2029. Llegó del Crystal Palace en 2024 por 53 millones y, en 107 partidos, ha marcado 42 goles y dado 54 asistencias.