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«Nunca es agradable perder»: Ethan Ampadu insiste en que Gales puede hacer «un poco más» tras la derrota en la Nations League ante Portugal
La reacción final no basta para salvarlo
El equipo de Bellamy fue condenado a una ajustada derrota en Lisboa después de que el disparo lejano de Felix se desviara en Ben Davies y dejara sin opciones al portero Danny Ward. Gales había pasado largos tramos sometida a una presión constante antes de reaccionar y plantear problemas reales en los últimos 15 minutos. El empate estuvo a punto de llegar cuando Brennan Johnson estrelló un balón en el larguero, antes de que Ruben Dias realizara un bloqueo crucial in extremis para negar el rechace a Lewis Koumas.
- HMB-Media
Ampadu exige estándares de rendimiento más altos
La derrota por la mínima amplió a cinco partidos internacionales en 2026 la racha sin victorias de Gales. En declaraciones a BBC Sport tras el pitido final, el capitán del Leeds United, Ampadu, admitió: "Sabíamos que iba a ser un partido duro contra un rival muy bueno, con mucha calidad, algo que demostraron por momentos.
"Sabíamos que íbamos a tener que sufrir, pero queríamos venir aquí y lanzar un verdadero mensaje, causar un impacto. Queríamos mostrar lo que podemos hacer con el balón, y por momentos lo hicimos. Pero podemos hacer un poco más".
Al reflexionar sobre la resistencia de su equipo y su empuje final, añadió: "Siempre vamos a trabajar duro, como hemos demostrado a lo largo de muchísimos años. Hubo un par de ocasiones al final en las que quizá podríamos haber marcado un gol, y eso habría dejado una sensación mejor. Nunca es agradable perder".
Los rivales castigan lapsos defensivos momentáneos
Aunque el equipo de Jorge Jesus desaprovechó varias ocasiones claras, los locales siguieron demostrando la calidad individual necesaria para castigar el más mínimo despiste defensivo. Al referirse a cómo los anfitriones aprovecharon la mínima apertura para marcar con el disparo desviado de Felix, Ampadu reconoció: «Han demostrado por qué compiten por los mejores títulos, porque con media ocasión la mandan al fondo de la red».
- SOPA Images
Se avecina un exigente viaje a Escandinavia
Bellamy debe encontrar ahora más pegada en ataque de cara al exigente partido a domicilio contra Dinamarca del domingo 27 de septiembre. Mientras, Portugal viajará para enfrentarse a Noruega ese mismo día, impulsada por los tres puntos sumados en su partido inaugural. Para Gales, lograr un resultado positivo en Copenhague es imprescindible para evitar quedarse aún más descolgada en el fondo de la clasificación de su grupo de la Liga de Naciones de la UEFA.
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