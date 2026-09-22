El portero del Como Jean Butez recibió una sorprendente primera convocatoria con la selección francesa a los 31 años y tres meses. Su inclusión de última hora se produjo después de que el guardameta del RC Lens Robin Risser se retirara de la convocatoria por problemas físicos tras las consultas entre los servicios médicos.

Butez se convierte en el jugador de más edad en recibir su primera convocatoria con Francia desde Gerard Farison en 1976.

La llamada de última hora culmina un recorrido extraordinario para el exguardameta del Lille, el Mouscron y el Royal Antwerp.