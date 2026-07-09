Según estas informaciones, solo quedarían por aclarar los últimos detalles antes de que el traspaso pudiera hacerse efectivo. Ambos clubes habrían acordado una cantidad de traspaso de 60 millones de euros, lo que convertiría a Manzambi en la venta más cara de la historia del equipo de Friburgo.

Hasta ahora, Kevin Schade y Merlin Röhl compartían el récord tras fichar por el Brentford y el Everton, respectivamente.

Los rumores de su fichaje por los Magpies se habían multiplicado en los últimos días. En el Newcastle se espera que el joven de 20 años siga los pasos de Sandro Tonali, vendido al Tottenham por más de 100 millones de euros.

En Friburgo, su contrato vencía en 2030 y no tenía cláusula de rescisión, así que sus actuaciones en el Mundial beneficiaron al Sportclub.