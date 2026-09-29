Entre finales de octubre y principios de noviembre se desvelará el boceto del nuevo San Siro, confirmando las informaciones de la semana pasada. En los estudios de Foster+Partners y Manica, el trabajo sigue adelante para perfeccionar el diseño y preparar la presentación. Se trata del mismo estudio de excelencia que realizó el nuevo Wembley de Londres, en Inglaterra: un estadio histórico y una fuente natural de inspiración para todos los aficionados al mundo del fútbol, pero según la versión de los arquitectos habrían mantenido detalles del viejo Meazza, se lee en la Gazzetta dello Sport.
Nuevo San Siro: ya hay fecha para la presentación del proyecto. El alcalde Sala truena: "Los clubes deben respetar los plazos"
Beppe Sala apremia a los clubes
Ha comenzado la cuenta atrás, un momento de gran valor simbólico, y a ojos de aficionados y ciudadanos servirá para dar consistencia a lo que, a día de hoy, sigue siendo algo abstracto. El alcalde Beppe Sala instó precisamente ayer a Milan e Inter, al margen de un acto de Ance: "Espero que los clubes muestren muy pronto el nuevo render del estadio y garanticen que el recinto estará listo para la Eurocopa de 2032".
El plazo impuesto por la Eurocopa, en la que Italia será el país organizador junto a Turquía, obliga a un cronograma severo y, vistos los tiempos ajustados, cualquier mínimo retraso llevaría al riesgo de una burla histórica: un torneo de este nivel sin Milán en el mapa. El plan prevé completar el nuevo recinto en 2031, se lee en Gazzetta.it, justo un año antes del torneo, tal y como marcan los rígidos requisitos de la UEFA. Para lograrlo, ayuntamiento y región han encontrado un punto de acuerdo para cerrar los procedimientos necesarios antes del verano de 2027, de modo que las excavadoras puedan entrar en acción en el segundo semestre, tras el final de la temporada futbolística. La maquinaria, por tanto, ya está en marcha desde hace algún tiempo, desde que la sociedad Stadio San Siro Spa presentó el Plan de Actuación el 16 de marzo y el ayuntamiento inició su instrucción junto con la evaluación ambiental estratégica. A continuación llegarán el examen del proyecto de viabilidad técnico-económica, la evaluación de impacto ambiental de competencia regional y la Conferencia de Servicios. Todas las intervenciones están obviamente relacionadas: el traslado del túnel Patroclo con la construcción del nuevo estadio y, solo después, la demolición solo parcial del Meazza.
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