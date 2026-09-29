Nuevo San Siro: ya hay fecha para la presentación del proyecto. El alcalde Sala truena: "Los clubes deben respetar los plazos"

El plazo impuesto por la Eurocopa, en la que Italia será el país organizador junto a Turquía, obliga a un cronograma severo y, vistos los tiempos ajustados, cualquier mínimo retraso llevaría al riesgo de una burla histórica: un torneo de este nivel sin Milán en el mapa. El plan prevé completar el nuevo recinto en 2031, se lee en Gazzetta.it, justo un año antes del torneo, tal y como marcan los rígidos requisitos de la UEFA. Para lograrlo, ayuntamiento y región han encontrado un punto de acuerdo para cerrar los procedimientos necesarios antes del verano de 2027, de modo que las excavadoras puedan entrar en acción en el segundo semestre, tras el final de la temporada futbolística. La maquinaria, por tanto, ya está en marcha desde hace algún tiempo, desde que la sociedad Stadio San Siro Spa presentó el Plan de Actuación el 16 de marzo y el ayuntamiento inició su instrucción junto con la evaluación ambiental estratégica. A continuación llegarán el examen del proyecto de viabilidad técnico-económica, la evaluación de impacto ambiental de competencia regional y la Conferencia de Servicios. Todas las intervenciones están obviamente relacionadas: el traslado del túnel Patroclo con la construcción del nuevo estadio y, solo después, la demolición solo parcial del Meazza.