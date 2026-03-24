Nuevo San Siro: arranca el proceso de evaluación ambiental, un paso clave para el Inter y el Milan

La noticia se venía rumoreando desde hacía tiempo y ahora ya es oficial: según informa Calcio e Finanza, el Ayuntamiento de Milán ha puesto en marcha la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) sobre el plan urbanístico denominado «GFU San Siro», presentado por la sociedad Stadio San Siro S.p.A., propietaria de la mayor parte de los terrenos afectados.

Se trata del procedimiento previo a la aprobación del plan de ejecución que deberá definir en detalle el futuro de la zona que rodea el histórico estadio Giuseppe Meazza, incluyendo la construcción de un nuevo recinto y todas las actividades complementarias para que la zona «viva» todos los días de la semana y no solo durante los partidos.