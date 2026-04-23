Según la revista «kicker», el Dortmund planea fichar más jugadores de la 2.ª Bundesliga. La clave es Book, quien conoce bien esa categoría por su paso por el SV Elversberg.
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¿Nuevo rumbo en el mercado de fichajes del BVB? El Borussia Dortmund planea un cambio radical con el director deportivo Ole Book
Las ventajas de esta nueva orientación son claras: integrar a jugadores, sobre todo nacionales, resulta más sencillo, y los traspasos desde Segunda División cuestan menos que los de Primera o de otras ligas top.
Además, la revista especializada señala que el BVB espera que estos fichajes aporten la ambición que suele caracterizar a muchos jugadores de la 2.ª Bundesliga. En adelante, la ambición será un criterio clave en los fichajes del Dortmund.
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Kennet Eichhorn, un «candidato muy prometedor» para el BVB
Kennet Eichhorn, de solo 16 años, es un candidato prometedor para el BVB. Este mediocampista del Hertha BSC combina inteligencia de juego, fuerza física y capacidad de disputa, cualidades que el equipo amarillo y negro busca en sus fichajes.
A pesar de su juventud, su inteligencia en el juego, su fortaleza en el uno contra uno y su robustez física le permiten aspirar a la Bundesliga. Su cláusula de rescisión fija el traspaso en unos pocos millones de euros, cifra asequible para el club.
Sin embargo, el BVB debe competir con otros clubes alemanes y extranjeros interesados en el jugador, como el Bayern de Múnich, el Bayer Leverkusen, el RB Leipzig y el Manchester City.
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Alexander Meyer fue el último fichaje del BVB procedente de la Segunda División.
El último fichaje del BVB procedente de la segunda división fue el portero suplente Alexander Meyer, incorporado en verano de 2022 desde el Jahn Regensburg. Si excluimos a los porteros, hay que retroceder varios años más.
Para encontrar un fichaje de campo hay que retroceder hasta 2015, cuando llegó Julian Weigl del 1860 Múnich.