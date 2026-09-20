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Leeds United v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traducido por

¡Nuevo revés! Tino Livramento, a punto de perderse la convocatoria con Inglaterra tras una nueva lesión en un entrenamiento del Newcastle

V. Livramento
Newcastle
Inglaterra
Premier League
UEFA Nations League A
Inglaterra vs España
España

Se espera que el lateral del Newcastle United Tino Livramento abandone la convocatoria de Inglaterra tras sufrir un importante contratiempo físico durante un entrenamiento. El jugador de 23 años acababa de regresar a la competición, pero este último revés ha obligado a Thomas Tuchel a replantearse sus opciones defensivas de cara al próximo parón internacional.

  • Un contratiempo en el entrenamiento arruina el regreso de Inglaterra

    El versátil defensa del Newcastle esperaba con ganas volver a representar a su país tras un verano complicado. Un problema en el gemelo ya había acabado antes con sus esperanzas de competir en el Mundial de 2026, y desde su regreso a la convocatoria del Newcastle solo había logrado disputar dos partidos saliendo desde el banquillo.

    Sin embargo, el desastre llegó el viernes, cuando Livramento se preparaba para el choque de Premier League del Newcastle contra el Hull. Aunque se esperaba que fuera titular en el equipo de Matthias Jaissle debido al creciente número de lesionados en St James' Park, sufrió un problema no especificado durante la última sesión.

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  • Newcastle United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Matthias Jaissle confirma una resonancia magnética para el defensa

    El entrenador del Newcastle, Jaissle, expresó su frustración por la situación, especialmente después de que el jugador de 23 años acabara de regresar a la acción, con un breve cameo de un minuto en el empate 2-2 con el Bournemouth antes de disputar 32 minutos como suplente en la derrota por 4-1 ante el Leeds. El técnico alemán reveló que las molestias aparecieron de forma repentina, sin dejar otra opción a los servicios médicos que enviar al lateral a someterse a más pruebas.

    Al hablar de la lesión, Jaissle explicó la situación a los medios: "Sufrió molestias después del entrenamiento. Se someterá a una resonancia magnética, pero eso es todo lo que puedo decir". Pese a su ausencia, el Newcastle logró una victoria por 2-1 sobre el Hull City el sábado, elevando su cuenta a ocho puntos en la Premier League.

  • Alexander-Arnold recibe un salvavidas con Inglaterra

    Independientemente de la situación de Livramento, Trent Alexander-Arnold, del Real Madrid, ya había asegurado su regreso a la selección tras ser incluido en la última convocatoria de Tuchel. El jugador de 27 años fue una ausencia sonada en el Mundial, que siguió desde casa mientras Inglaterra terminaba tercera, pero su sólido inicio de etapa en LaLiga le valió una vuelta oficial. Con tres titularidades con el Real Madrid esta temporada, el ex del Liverpool ya estaba llamado a reforzar el lateral derecho antes del nuevo revés por lesión de Livramento.

    Ha sido un largo camino de vuelta para Alexander-Arnold, cuya última aparición con la selección llegó hace más de un año. Su último partido con Inglaterra fue como suplente en una victoria por 1-0 contra Andorra en junio de 2025.

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  • France v England: Bronze Medal Match - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La próxima prueba de Inglaterra en la Nations League

    Inglaterra se prepara para un próximo parón internacional muy cargado, con el equipo de Tuchel programado para disputar cuatro partidos de la UEFA Nations League. Inglaterra recibirá a la campeona del mundo, España, en Wembley el sábado 26 de septiembre, antes de viajar para enfrentarse a la República Checa tres días después, el 29 de septiembre. Después volverá a jugar fuera de casa contra Croacia el 3 de octubre, antes de regresar a casa para recibir a la República Checa en el partido de vuelta el 6 de octubre.

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