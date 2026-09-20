El versátil defensa del Newcastle esperaba con ganas volver a representar a su país tras un verano complicado. Un problema en el gemelo ya había acabado antes con sus esperanzas de competir en el Mundial de 2026, y desde su regreso a la convocatoria del Newcastle solo había logrado disputar dos partidos saliendo desde el banquillo.

Sin embargo, el desastre llegó el viernes, cuando Livramento se preparaba para el choque de Premier League del Newcastle contra el Hull. Aunque se esperaba que fuera titular en el equipo de Matthias Jaissle debido al creciente número de lesionados en St James' Park, sufrió un problema no especificado durante la última sesión.