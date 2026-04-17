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¿Nuevo récord de traspaso? Se espera que Ryan Reynolds y Rob Mac vuelvan a romper la banca para que Wrexham ascienda a la Premier League
Los copropietarios de Hollywood financian su meteórico ascenso.
Los copropietarios de Hollywood siguen financiando un proyecto deportivo extraordinario que ha despertado grandes sueños en el Racecourse Ground. No aportan todo el dinero de su bolsillo: los lucrativos acuerdos comerciales y la galardonada serie documental «Welcome to Wrexham» generan ingresos históricos.
Gracias a ello, el Wrexham puede permitirse ambiciosas campañas de fichajes. Desde la llegada de sus prestigiosos presidentes en 2021, el club ha subido tres categorías consecutivas, dejando la National League para competir ahora en la Championship.
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¿Volverá el Wrexham a batir su récord de fichajes en 2026?
De cara a la temporada 2025-26, los Red Dragons invirtieron en jugadores como Lewis O’Brien, Callum Doyle, Ben Sheaf y Nathan Broadhead, este último su fichaje más caro hasta la fecha, con un coste de 10 millones de libras (14 millones de dólares).
Es posible que ese récord dure solo un año, pues el exjugador de la Football League y ahora comentarista Don Goodman —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de igaming.com— afirmó que espera que Reynolds y Mac inviertan aún más: «Esa sería mi mejor suposición, porque son ambiciosos. No se puede negar eso, y no se cortan a la hora de hacerlo público.
Son uno de los clubes más ricos en términos de FFP, porque generan mucho a través de otras vías, otras fuentes de ingresos. Y lo más importante es que el entrenador, los jugadores y los propietarios ya tuvieron una temporada en la Championship para ver lo que hace falta, y lo sabrán mejor.
«Su mercado de fichajes de verano será sólido y buscará acabar entre los seis primeros, o incluso mejor».
Cuánto tendrá que gastar el Wrexham en la Premier League
Se espera que, una vez que Wrexham ascienda a la máxima categoría —lo que parece inminente—, invierta entre 50 y 70 millones de libras (68-94 millones de dólares) para competir con la élite.
El exdefensa de los Red Dragons, Frank Sinclair, respondió a GOAL cuando se le preguntó si esas cifras tendrían que convertirse en la norma: «Sí, tendrían que hacerlo. Si tienen alguna ambición de consolidarse en la Premier League y no ser uno de esos clubes que suben y bajan constantemente.
Se han visto equipos con siglos en la Football League o la Premier que sufren para no ser clubes “yo-yo”. No creo que Wrexham quiera eso, aunque sea rentable.
Pero mi impresión, desde fuera, es que los propietarios quieren competir en la Premier. No sé cuánto podrán gastar por las restricciones financieras, pero seguro que invertirán lo necesario y cuentan con el respaldo para intentarlo».
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Aspiraciones de play-off: el Wrexham sigue luchando por terminar entre los seis primeros
El Wrexham, a cuatro puntos de los play-offs, podría quedarse a las puertas de su cuarto ascenso consecutivo. Le quedan cuatro partidos.
La brecha podría acortarse este sábado ante el Stoke en casa, aunque el objetivo se mantendrá incluso si las aspiraciones del equipo se ven ligeramente limitadas.