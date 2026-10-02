El seleccionador de Grecia, Ivan Jovanovic, reveló que intentó retirar de inmediato a su jugador por precaución, pero sus instrucciones fueron rechazadas. En declaraciones a Sport24, el técnico detalló el inusual intercambio en la banda.

«¿Cómo puedo gestionarlo? Dímelo tú», explicó Jovanovic. «Soy su entrenador, le digo que salga y él dice: “No voy a salir”. Creo que fue una escena que vio todo el mundo, los que estaban cerca. Le dije que saliera, porque sospechaba que no habría hecho eso si no hubiera sentido algo».

El técnico subrayó que su prioridad era salvaguardar la salud del atacante en un partido que no era de clasificación, y señaló que actuó estrictamente siguiendo el consejo de los expertos.

«Las decisiones de un entrenador sobre los cambios y la sospecha de lesión de un jugador no se toman sin una opinión médica. Tenemos médicos, y además muy buenos», añadió Jovanovic. «Así que, cuando un médico considera que esto, tal y como lo entienden él y Christos, es algo por lo que el jugador no debe seguir jugando.

«Sin duda, primero como entrenador tengo que tomar la decisión de sustituir al jugador, porque era un problema muscular. Cuando se trata de problemas musculares, eso, junto con los médicos, con la información inmediata que tengo, fue la razón por la que pedí que saliera inmediatamente».



