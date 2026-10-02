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Muhammad Zaki
Traducido por

Nuevo quebradero de cabeza por lesión para el Arsenal: Christos Tzolis se retira cojeando con Grecia tras ignorar la orden de sustitución de su entrenador

C. Tzolis
Arsenal
Grecia
Holanda
Grecia vs Holanda
UEFA Nations League A
Premier League

El equipo médico del Arsenal afronta otro periodo de mucho trabajo, después de que el fichaje del verano Christos Tzolis se convirtiera en la última estrella afectada por la maldición del parón internacional. El extremo tuvo que retirarse en los primeros compases del partido de Grecia contra Países Bajos en la Nations League, lo que deja a Mikel Arteta pendiente de su estado físico de cara al regreso de la Premier League.

  • Eliminación temprana de la Nations League

    Tzolis solo duró 18 minutos en el empate 2-2 de Grecia ante los Países Bajos en la Nations League, disputado el jueves por la noche en Tesalónica. El atacante cayó al suelo agarrándose la pierna y necesitó atención médica inmediata sobre el césped, visiblemente afectado y tapándose la cara con la camiseta.

    A pesar de las preocupantes señales iniciales, el jugador del Arsenal parecía moverse con relativa libertad tras ser atendido por los fisioterapeutas. Al considerar que el problema era menor, el extremo parecía dispuesto a continuar, lo que dio lugar a un extraño pulso con el seleccionador nacional.


  • imago-sport-1084019398.jpgDeFodi Images

    Jovanovic detalla la disputa por la sustitución

    El seleccionador de Grecia, Ivan Jovanovic, reveló que intentó retirar de inmediato a su jugador por precaución, pero sus instrucciones fueron rechazadas. En declaraciones a Sport24, el técnico detalló el inusual intercambio en la banda.

    «¿Cómo puedo gestionarlo? Dímelo tú», explicó Jovanovic. «Soy su entrenador, le digo que salga y él dice: “No voy a salir”. Creo que fue una escena que vio todo el mundo, los que estaban cerca. Le dije que saliera, porque sospechaba que no habría hecho eso si no hubiera sentido algo».

    El técnico subrayó que su prioridad era salvaguardar la salud del atacante en un partido que no era de clasificación, y señaló que actuó estrictamente siguiendo el consejo de los expertos.

    «Las decisiones de un entrenador sobre los cambios y la sospecha de lesión de un jugador no se toman sin una opinión médica. Tenemos médicos, y además muy buenos», añadió Jovanovic. «Así que, cuando un médico considera que esto, tal y como lo entienden él y Christos, es algo por lo que el jugador no debe seguir jugando.

    «Sin duda, primero como entrenador tengo que tomar la decisión de sustituir al jugador, porque era un problema muscular. Cuando se trata de problemas musculares, eso, junto con los médicos, con la información inmediata que tengo, fue la razón por la que pedí que saliera inmediatamente».


  • La creciente preocupación del Arsenal por el estado físico

    Tzolis acabó cediendo y optó por retrasarse para defender un córner antes de dirigirse finalmente al banquillo. Jovanovic sigue siendo optimista sobre la gravedad del problema y declaró: «No sabemos cuánto daño se ha hecho hoy, pero espero que haya sido solo una molestia, algo temporal».

    El incidente agrava un parón internacional frustrante para la plantilla de Arteta. Kai Havertz también sufrió un golpe contra Países Bajos, lo que aumenta la carga de trabajo de los servicios médicos en el norte de Londres.

    Mientras tanto, el capitán del club, Martin Odegaard, recibió una dura entrada de Bernardo Silva durante un duelo con Portugal. Afortunadamente para el Arsenal, el mediapunta noruego se repuso de la entrada y recibió el alta para jugar contra Noruega el jueves por la noche.


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  • Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Espera nerviosa para Arteta

    Se espera que Tzolis se pierda el próximo compromiso de Grecia en la Nations League ante Alemania este fin de semana. Es probable que el extremo se someta a más pruebas para determinar el alcance total de su lesión muscular.

    El Arsenal esperará noticias positivas mientras se prepara para la reanudación del fútbol nacional. Con un calendario de partidos cargado a la vista, Arteta no puede permitirse perder a jugadores clave durante largas estancias en la enfermería.