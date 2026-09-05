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Nuevo proyecto y paciencia perdida: la amargura del Al-Ahli amenaza al Al-Ittihad ante el Al-Nassr

FEATURES
Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
1ª División
Al Ahli
Al Hilal
Arabia Saudita

Lucha feroz

Las circunstancias entre el Al-Ahli y el Al-Ittihad se parecen de forma llamativa en algunos aspectos durante la temporada actual, pues el dúo de Yeda entra en una nueva etapa basada en la renovación de la plantilla, el cambio de algunos elementos y la presencia de un entrenador diferente.

Pero estos nuevos proyectos chocan con un factor que parece más difícil que cualquier rival dentro del terreno de juego: la falta de paciencia por parte de la afición y la prensa, y el deseo de ver resultados con rapidez.

Y en el momento en que los dos grandes de Yeda sufren cierta confusión, el Al-Hilal y el Al-Nassr siguen mostrándose con una imagen más estable. 

El Al-Hilal logró efectivamente derribar al Al-Ahli con un contundente 3-0, tras lo cual comenzó una fuerte ola de críticas dentro del "Al-Raqi" que alcanzó a la directiva, al cuerpo técnico y a algunos jugadores, mientras que la relación con el director deportivo llegó a su fin en medio de la búsqueda de reorganizar el proyecto de nuevo.

En contrapartida, el Al-Ittihad afronta el partido más difícil de la temporada actual hasta el momento, cuando juegue contra el Al-Nassr, la noche de este sábado, por la jornada 5 de la Roshn League.

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  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El Al Ahly pagó el precio: y el Al Ittihad ante el mismo escenario

    Lo que le sucedió al Al-Ahli podría convertirse en una dura lección para el Al-Ittihad antes del enfrentamiento ante el Al-Nassr. El "Raqi" entró en la temporada con grandes aspiraciones, pero la derrota ante el Al-Hilal reveló problemas que no se limitaban únicamente al resultado, sino a la imagen del equipo, a su identidad y al grado de preparación de sus elementos para competir, lo que aumentó las peticiones de introducir cambios dentro del sistema.

    Pero el mayor problema es que todo esto ocurrió en un momento demasiado temprano, ya que los nuevos proyectos suelen necesitar un margen de tiempo para que se forme su personalidad, mientras que la afición parece menos dispuesta a esperar cuando ve a los rivales avanzar con pasos firmes.

    Lee también: Análisis: ¡los misiles del Al-Nassr podrían fulminar al Al-Ittihad en su punto fuerte!

    Y aquí es donde el Al-Ittihad se enfrenta a la prueba más difícil; el equipo atraviesa prácticamente la misma etapa de reconstrucción, con un nuevo cuerpo técnico y nuevos nombres, pero el enfrentamiento ante el Al-Nassr llega en un momento que no permite otra derrota, porque cualquier tropiezo podría desencadenar el mismo escenario que vivió el Al-Ahli.

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  • Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Nassr no da al Al-Ittihad la oportunidad de escapar

    El Al Nassr afronta el clásico en una situación completamente distinta: el equipo avanza con paso firme, tiene puntaje perfecto, trata de defender su título y, lo más importante, ha aprendido muy bien cómo aprovechar los tropiezos de sus rivales y aumentar la presión sobre ellos.

    Por eso, la victoria del "Al Alami" ante el Al Ittihad no sería solo tres puntos nuevos, sino un golpe doble: el Al Nassr continuaría la persecución del Al Hilal en la cima de la Roshn League y, al mismo tiempo, empujaría al "Al Amid" a entrar en la espiral de críticas que ya persigue al Al Ahli.

    El problema es que el Al Ittihad no solo se enfrenta a un equipo fuerte en lo futbolístico, sino que también se enfrenta a la presión de la comparación. Cada vez que ganan el Al Nassr y el Al Hilal, cualquier tropiezo del Al Ittihad y del Al Ahli se vuelve más evidente, y cada resultado negativo se convierte en una pregunta sobre la utilidad del proyecto y sobre el acierto de las decisiones que se tomaron antes de la temporada.

  • Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El Ittihad ante la prueba de confirmar el proyecto

    Por el contrario, el enfrentamiento ante el Al Nassr podría ser la ocasión perfecta para que el Al Ittihad dé la vuelta por completo a la situación. Ganar el clásico le daría al «Decano» algo más que tres puntos; le daría confianza y confirmaría que el nuevo proyecto es capaz de medirse a los grandes incluso antes de alcanzar la fase de plena estabilidad.

    Asimismo, la victoria podría detener temporalmente el estado de escepticismo que ha empezado a aparecer en torno al equipo y a algunos de sus responsables, y concedería al cuerpo técnico un mayor margen para trabajar lejos de las presiones diarias, ya que la afición suele volverse más paciente cuando ve resultados positivos en los grandes partidos.

    La derrota, en cambio, sería algo completamente distinto: el Al Ittihad podría encontrarse ante una oleada de críticas más duras, y quizás comenzarían con ella las peticiones de cambiar algunos nombres a nivel directivo y técnico, sobre todo porque la afición ya ha empezado a plantear interrogantes en torno a varias decisiones.

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  • Un clásico que podría definir el rumbo de la próxima etapa

    Por ello, el partido entre el Al-Ittihad y el Al-Nassr, esta noche de sábado, reviste una importancia mayor que la de un simple enfrentamiento entre dos grandes equipos. El Al-Nassr quiere seguir defendiendo su título y estrechar el cerco sobre el Al-Hilal, mientras que el Al-Ittihad intenta demostrar que su nuevo proyecto no necesita años para dar frutos, y que los cambios que se han producido son capaces de crear un equipo que compita desde ya.

    Una victoria del Al-Nassr podría hacer que el Al-Ittihad viviera la misma "amargura del Al-Ahli": una gran derrota, presiones de la afición y una creciente desconfianza en el proyecto. En cambio, un triunfo del Al-Ittihad le brindaría la oportunidad de responder a todas estas preguntas de una sola vez.

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    Así pues, el clásico podría ser la primera prueba real para la paciencia de la afición del Al-Ittihad, pero, al mismo tiempo, podría ser el camino más rápido para ganarse esa paciencia. O bien el Al-Nassr confirma que los dos grandes de Riad van por otro camino, o bien el Al-Ittihad demuestra que su nuevo proyecto es capaz de darle la vuelta a la ecuación en un solo partido.

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