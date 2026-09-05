Nuevo proyecto y paciencia perdida: la amargura del Al-Ahli amenaza al Al-Ittihad ante el Al-Nassr

Las circunstancias entre el Al-Ahli y el Al-Ittihad se parecen de forma llamativa en algunos aspectos durante la temporada actual, pues el dúo de Yeda entra en una nueva etapa basada en la renovación de la plantilla, el cambio de algunos elementos y la presencia de un entrenador diferente.

Pero estos nuevos proyectos chocan con un factor que parece más difícil que cualquier rival dentro del terreno de juego: la falta de paciencia por parte de la afición y la prensa, y el deseo de ver resultados con rapidez.

Y en el momento en que los dos grandes de Yeda sufren cierta confusión, el Al-Hilal y el Al-Nassr siguen mostrándose con una imagen más estable.

El Al-Hilal logró efectivamente derribar al Al-Ahli con un contundente 3-0, tras lo cual comenzó una fuerte ola de críticas dentro del "Al-Raqi" que alcanzó a la directiva, al cuerpo técnico y a algunos jugadores, mientras que la relación con el director deportivo llegó a su fin en medio de la búsqueda de reorganizar el proyecto de nuevo.

En contrapartida, el Al-Ittihad afronta el partido más difícil de la temporada actual hasta el momento, cuando juegue contra el Al-Nassr, la noche de este sábado, por la jornada 5 de la Roshn League.