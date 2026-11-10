Un nuevo 9 para enero. Entre los objetivos de la Juventus para comienzos de 2027 figura un delantero de área, una nueva referencia ofensiva que se sienta cómodo ante la portería y que pueda complementar a Woltemade y Kolo Muani o ser una alternativa a ellos. Y entre los nombres que valora el equipo de fichajes de la Juventus está, una vez más, el de Alexander Sorloth, del Atlético de Madrid. El noruego no es un nombre nuevo para la Juve, que en junio envió al director deportivo Ottolini a Oslo para conocer las posibilidades de cerrar la operación y explicarle el proyecto de Spalletti, un gran admirador suyo. Después del Mundial, por diversos motivos (el coste de la operación, la voluntad de Simeone de mantenerlo en la plantilla y el costoso fichaje de Kolo Muani), el traspaso no se concretó, pero en enero podría reactivarse el interés. Esta vez, con un desenlace diferente.
Nuevo número 9: Alexander Sorloth, del Atlético de Madrid, evoca a la Juventus
HA HECHO DE COMPARSA
Sorloth está a gusto en Madrid, pero le gustaría jugar más. Este año lo ha hecho muy poco: prácticamente ha sido un mero figurante y ni siquiera ha sido la segunda opción: 155 minutos esta temporada, repartidos entre LaLiga y la Champions League, sin ningún gol marcado. Con 30 años (cumplirá 31 el próximo diciembre), no puede permitirse pasar el resto del año en el banquillo. Si las cosas no cambian en las próximas semanas, hablará con el club y el entrenador para pedirles que le dejen marchar. Hasta ahora, su balance con los colchoneros, cuya camiseta viste desde 2024, es de 44 goles en 113 partidos.
CUÁNTO CUESTA SORLOTH
Sorloth tiene contrato con el club español hasta 2028; en verano, su traspaso costaba más de 30 millones de euros, pero se espera que su precio baje en enero por sus pocas apariciones esta temporada y la proximidad del vencimiento de su contrato. La Juventus está valorando la situación y no se descartan contactos con el Atlético de Madrid en los próximos días. La relación entre ambos clubes es excelente, como demuestra la cesión del delantero canadiense Jonathan David, que en Madrid ha recuperado el brillo que tenía en el Lille. Para la Juve, en una etapa de inversiones selectivas, es una carta que puede jugar. Actualmente, el sueldo del exjugador del Leipzig, la Real Sociedad y el Trabzonspor ronda los 6 millones de euros brutos al año, una cifra al alcance de una Juve que debe renovarse para alcanzar el objetivo de la Champions League.
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