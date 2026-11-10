Un nuevo 9 para enero. Entre los objetivos de la Juventus para comienzos de 2027 figura un delantero de área, una nueva referencia ofensiva que se sienta cómodo ante la portería y que pueda complementar a Woltemade y Kolo Muani o ser una alternativa a ellos. Y entre los nombres que valora el equipo de fichajes de la Juventus está, una vez más, el de Alexander Sorloth, del Atlético de Madrid. El noruego no es un nombre nuevo para la Juve, que en junio envió al director deportivo Ottolini a Oslo para conocer las posibilidades de cerrar la operación y explicarle el proyecto de Spalletti, un gran admirador suyo. Después del Mundial, por diversos motivos (el coste de la operación, la voluntad de Simeone de mantenerlo en la plantilla y el costoso fichaje de Kolo Muani), el traspaso no se concretó, pero en enero podría reactivarse el interés. Esta vez, con un desenlace diferente.