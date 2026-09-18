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¡Nuevo giro en el culebrón del fichaje de Julián Alvarez! La estrella del Atlético, «a punto de cambiar de agente», mientras Arsenal y Barcelona siguen interesados
Cambio de agente en el horizonte para Alvarez
Las secuelas de un convulso mercado de fichajes veraniego parecen haberse cobrado su primera víctima en el círculo más cercano de Alvarez. Informes de Onda Cero sugieren que el delantero del Atlético de Madrid está dispuesto a poner fin a su larga relación profesional con Fernando Hidalgo, el representante que ha supervisado su ascenso desde River Plate hasta el estrellato europeo.
En un movimiento que subraya su deseo de empezar de cero, se dice que Alvarez está valorando una propuesta para unirse a "The Elegant Game", una emergente agencia de representación deportiva encabezada por el exmediapunta del Paris Saint-Germain y de Argentina Javier Pastore. La agencia ya cuenta con una importante cartera de talento argentino, con el centrocampista del Chelsea Enzo Fernandez como nombre más destacado.
- AFP
Arsenal y Barcelona siguen en la pelea
A pesar de que el mercado de verano ya ha cerrado, el interés por Alvarez desde la Premier League y La Liga no se ha disipado. Se cree que el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, es un admirador de largo recorrido del versátil delantero, al que ve como el perfil ideal para reforzar la línea ofensiva del Arsenal.
El Barcelona también sigue muy presente en la puja, a pesar de que el gigante catalán cerró a finales de agosto un acuerdo de última hora para fichar a Gabriel Jesus procedente del Arsenal. En el caso de Alvarez, un traslado al Camp Nou ha sido descrito a menudo como su "movimiento soñado", y el entorno del jugador es consciente de que Hansi Flick siempre está buscando refuerzos de élite.
Una relación tensa en el Metropolitano
El ambiente que rodea a Alvarez en el Atlético de Madrid se ha vuelto cada vez más tenso tras el carácter público de su culebrón sobre el traspaso. Durante las últimas semanas del mercado de agosto, la relación entre el jugador y la afición colchonera llegó a un punto de ruptura. El delantero fue objeto de silbidos desde la grada e incluso se le impidió acercarse a los seguidores durante los saludos posteriores al partido.
Esta fricción también quedó reflejada en la actitud del jugador durante los actos oficiales del club. Los aficionados no tardaron en señalar en las redes sociales que Alvarez parecía visiblemente descontento en sus fotografías promocionales para la nueva temporada, y algunos incluso bromearon llamando a esas imágenes «fotos de rehén».
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Con la vista puesta en el mercado de enero
Con el cambio de agente en el horizonte, ahora todas las miradas están puestas en cómo Álvarez gestiona el periodo previo al mercado de invierno. El delantero está trabajando actualmente en un intenso programa de recuperación que incluye sesiones de gimnasio y trabajo con fisioterapeutas para asegurarse de que está en condiciones para los partidos cruciales que se avecinan. Su determinación por volver al once inicial es evidente, pero la narrativa de fondo sobre una posible salida seguirá dominando los titulares tanto en España como en Inglaterra a medida que se acerca el nuevo año.
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