¡Nuevo giro en el culebrón del fichaje de Julián Alvarez! La estrella del Atlético, «a punto de cambiar de agente», mientras Arsenal y Barcelona siguen interesados

Las secuelas de un convulso mercado de fichajes veraniego parecen haberse cobrado su primera víctima en el círculo más cercano de Alvarez. Informes de Onda Cero sugieren que el delantero del Atlético de Madrid está dispuesto a poner fin a su larga relación profesional con Fernando Hidalgo, el representante que ha supervisado su ascenso desde River Plate hasta el estrellato europeo.

En un movimiento que subraya su deseo de empezar de cero, se dice que Alvarez está valorando una propuesta para unirse a "The Elegant Game", una emergente agencia de representación deportiva encabezada por el exmediapunta del Paris Saint-Germain y de Argentina Javier Pastore. La agencia ya cuenta con una importante cartera de talento argentino, con el centrocampista del Chelsea Enzo Fernandez como nombre más destacado.



