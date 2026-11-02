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Generali Stadium
Emanuele Tramacere
Traducido por

Nuevo Generali Stadium: ¿cuánto costará ir al estadio? Los precios del Inter y el Milan ya están subiendo: la comparación con Tottenham y Atlético

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La política de precios y abonos ya va en aumento, pero ¿qué ha ocurrido en casos similares en el extranjero?

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Inter y Milan anunciaron la noche del jueves 29 de octubre el diseño del nuevo estadio que sustituirá al actual Giuseppe Meazza en San Siro. El flamante Generali Stadium, que tomará forma y debería inaugurarse para el inicio de la temporada 2031-2032, resulta sin duda atractivo y tendrá características únicas. Pero, sobre todo, aportará cifras muy importantes a las cuentas de los clubes solo con los derechos de denominación.

Un estadio también implica entradas y abonos. ¿Cuánto costará ir a ver al Inter y al Milan en el nuevo estadio? Por ahora solo hay hipótesis, pero, si se observan casos de estudio de proyectos similares como los del Atlético de Madrid y el Tottenham (estadios e instalaciones en los que ambos clubes han reconocido haberse inspirado), ya se pueden prever dos posibles escenarios.

  • POLÍTICA DE PRECIOS YA AL ALZA EN SAN SIRO

    Ante todo, hay que decir y subrayar que, ya en los últimos años, tanto el Inter como el Milan han apostado por dar más valor a los eventos en el actual estadio Giuseppe Meazza de San Siro mediante una política de fuertes subidas de precios, tanto de las entradas individuales como de los abonos, con especial atención a los grandes partidos.

    Desde la temporada 2019/2020 hasta hoy, en lo que respecta a los abonos de temporada, el Inter ha aplicado subidas de precios de alrededor del 82 %, con diferencias notables según la zona, por supuesto: el precio medio ha pasado de 503 € a 915 € (con picos del 118 % en las zonas centrales de los sectores naranja y rojo). El Milan se ha quedado en un 51 % de aumento en la mediana durante el mismo periodo, con un precio medio que ha pasado de 493 € a 745 € (la mayor subida se ha registrado en las butacas naranjas y la tribuna de honor, con picos del 68 %).

    Sin embargo, las subidas de las entradas para partidos individuales son mucho mayores. Por ejemplo, en los derbis disputados desde la temporada 2022/2023 se han registrado aumentos de hasta el 153 % (en el tercer anillo, donde el precio ha pasado de 59 € a 149 €), e incluso la zona visitante ha experimentado una ligera subida de alrededor del 9 %, hasta situarse en unos 70 €.

  • A LA LARGA, NUEVOS AUMENTOS

    Con una inflación creciente, un coste de la vida que no da tregua y que seguirá subiendo, y otros cinco años por delante antes de la inauguración, los precios seguirán aumentando durante esta permanencia forzosa en San Siro. Pero ¿qué pasará después?

    Con el nuevo estadio, que los clubes han querido que tenga 71.500 localidades para poder llenar las gradas en el mayor número posible de partidos, ambos tenderán, a la larga, a subir aún más los precios para recuperar íntegramente la inversión lo antes posible.

    Sin embargo, para la primera temporada, las estrategias empleadas en el extranjero apuntan a dos enfoques distintos: los del Tottenham y el Atlético de Madrid.

  • LA ESTRATEGIA DEL TOTTENHAM

    Tras anunciar su despedida de White Hart Lane y construir el nuevo Tottenham Stadium con capacidad para 62.000 espectadores, los Spurs comenzaron la temporada 2018/2019 con una subida mínima en el precio de los abonos.

    El abono más barato pasó de 765 a 795 libras, un aumento del 3,9 %, mientras que el más caro pasó de las 1.895 libras en White Hart Lane a las 1.995 libras en el nuevo estadio (+5,3 %).

    Sin embargo, la mayor subida se registró en el precio de las entradas individuales. El Tottenham Hotspur Supporters Trust denunció que los precios medios de las categorías B y C habían aumentado un 30 % y un 50 %, respectivamente, respecto a los de White Hart Lane. Las entradas de categoría C pasaron de costar 30 libras a aproximadamente el doble.

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  • Y LA DEL ATLÉTICO

    Aforo similar: el antiguo Wanda Metropolitano, hoy Riyadh Air Metropolitano, tiene 68.000 localidades. Sin embargo, el Atlético de Madrid optó por una estrategia diferente para la temporada de inauguración de su nuevo estadio, tras despedirse del emblemático Vicente Calderón.

    El Atlético de Madrid decidió incluso bajar los precios de los abonos gracias a la mayor disponibilidad de localidades: el de la categoría más económica pasó de 325 € a 250 € en la temporada 2017/18 (-23,1 %) y el de la segunda categoría, de 430 € a 325 €, una reducción del 24,4 %.

    Desde entonces, sin embargo, los precios han subido de forma constante hasta situarse en la temporada 2026/2027 un 38 % por encima del precio inicial de media. En las localidades premium, el aumento supera el 108 %: han pasado de 1.235 € a los 2.572 € actuales.

    En cuanto a las entradas individuales, el Atlético aplica precios muy diferentes según el tipo de partido. En encuentros destacados, como los disputados contra el Barcelona y el Real Madrid, los precios variaron en la primera temporada entre una bajada del 22 % para las entradas más baratas y una subida del 7,1 % para las más caras. En la temporada pasada, el incremento de estas últimas llegó a rondar el 30 %.

  • ¿QUÉ HARÁN EL INTER Y EL MILAN?

    Al pasar de un estadio de mayor capacidad como San Siro a otro más pequeño, el Generali Stadium, y, sobre todo, al ampliar las zonas de hospitality y la oferta de entradas VIP, la política de precios del Inter y el Milan no podrá ser similar, al menos al principio, a la del Atlético de Madrid, que pudo aprovechar 18.000 localidades adicionales para mantener los precios incluso por debajo de los anteriores.

    Por tanto, es más probable que en los próximos años también se registren pequeños aumentos en los precios de las localidades actuales de San Siro, de modo que la llegada al nuevo estadio se produzca con una política de subidas, en conjunto, moderada, pero desde luego sin bajadas.

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