Inter y Milan anunciaron la noche del jueves 29 de octubre el diseño del nuevo estadio que sustituirá al actual Giuseppe Meazza en San Siro. El flamante Generali Stadium, que tomará forma y debería inaugurarse para el inicio de la temporada 2031-2032, resulta sin duda atractivo y tendrá características únicas. Pero, sobre todo, aportará cifras muy importantes a las cuentas de los clubes solo con los derechos de denominación.
Un estadio también implica entradas y abonos. ¿Cuánto costará ir a ver al Inter y al Milan en el nuevo estadio? Por ahora solo hay hipótesis, pero, si se observan casos de estudio de proyectos similares como los del Atlético de Madrid y el Tottenham (estadios e instalaciones en los que ambos clubes han reconocido haberse inspirado), ya se pueden prever dos posibles escenarios.