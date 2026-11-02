Ante todo, hay que decir y subrayar que, ya en los últimos años, tanto el Inter como el Milan han apostado por dar más valor a los eventos en el actual estadio Giuseppe Meazza de San Siro mediante una política de fuertes subidas de precios, tanto de las entradas individuales como de los abonos, con especial atención a los grandes partidos.

Desde la temporada 2019/2020 hasta hoy, en lo que respecta a los abonos de temporada, el Inter ha aplicado subidas de precios de alrededor del 82 %, con diferencias notables según la zona, por supuesto: el precio medio ha pasado de 503 € a 915 € (con picos del 118 % en las zonas centrales de los sectores naranja y rojo). El Milan se ha quedado en un 51 % de aumento en la mediana durante el mismo periodo, con un precio medio que ha pasado de 493 € a 745 € (la mayor subida se ha registrado en las butacas naranjas y la tribuna de honor, con picos del 68 %).

Sin embargo, las subidas de las entradas para partidos individuales son mucho mayores. Por ejemplo, en los derbis disputados desde la temporada 2022/2023 se han registrado aumentos de hasta el 153 % (en el tercer anillo, donde el precio ha pasado de 59 € a 149 €), e incluso la zona visitante ha experimentado una ligera subida de alrededor del 9 %, hasta situarse en unos 70 €.