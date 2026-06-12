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Nuevo fichaje estrella del BVB: Alexandra Popp recibe un refuerzo de peso en el Borussia Dortmund

Bundesliga
Women's football
Borussia Dortmund
A. Popp
M. Zinsberger

Las futbolistas del Borussia Dortmund siguen reforzándose para ascender.

Tras fichar a la veterana goleadora alemana Alexandra Popp, el BVB anunció otro gran movimiento: la llegada de la portera austriaca Manuela Zinsberger. La guardameta, de 30 años, llega del subcampeón inglés FC Arsenal y firma hasta 2029.

  • «Su experiencia será clave para nuestro equipo y nos ayudará a alcanzar los objetivos deportivos en los próximos años», afirmó la directora general, Svenja Schlenker, sobre la exguardameta del Bayern, campeona de liga en 2015 y 2016. En 2019, Zinsberger se mudó a Londres.

    «La visión de crear algo grande me convenció de inmediato», explicó Zinsberger, que el año pasado ganó la Liga de Campeones con el Arsenal: «Noto la energía que hay en el club. Aquí todas y cada una de las personas arden en deseos de alcanzar el gran objetivo de la Bundesliga. Quiero formar parte de ello». Desde octubre pasado, la guardameta no ha jugado debido a una rotura de ligamentos cruzados.

    Zinsberger es el segundo fichaje de renombre del Dortmund femenino, que no logró el ascenso a Segunda. También llegan la exinternacional Jacqueline Meißner, Ramona Maier y Lena Ostermeier, del SGS Essen descendido, y Ricarda Walkling y Lara Schmidt, del Werder Bremen. Ralf Kellermann, con larga trayectoria en el Wolfsburgo, asumirá la dirección deportiva.

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