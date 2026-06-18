Nuevo estadio del Milan y del Inter, Scaroni: «Será diferente a los demás y se presentará en otoño»

El presidente del Milan, Paolo Scaroni, durante un acto del Consulado General de Estados Unidos en Milán, habló sobre el nuevo estadio de San Siro: «Por ahora todo avanza según lo previsto. Presentaremos el proyecto en otoño, tras el verano, empezando por la fachada, que interesará a todos los milaneses. Será único y hará sentir orgullosa a Milán. Tanto los clubes como los accionistas lo han analizado en profundidad; sobre todo RedBird, experta en infraestructuras deportivas, que ha aportado ideas clave en estos meses».



