Este escándalo agrava considerablemente el escrutinio al que se enfrenta Gianni Infantino de cara a las próximas elecciones presidenciales de la FIFA. El dirigente suizo ya está soportando una enorme presión tras las controversias sobre las plazas para el Mundial y la injerencia de Donald Trump para revocar la tarjeta roja de Folarin Balogun.

El perjuicio económico y deportivo para las naciones agraviadas ha provocado amenazas de acciones legales. Un funcionario de la Comisión Nacional de Deportes de Nigeria (NSC) dijo a ESPN: "Aún no se ha decidido nada, pero consideraremos seriamente reclamar una compensación a la FIFA por todas las pérdidas económicas que esto le ha costado a Nigeria.

"Los ingresos que las Super Eagles y la NFF habrían recibido por participar en el Mundial, la exposición que habrían tenido los jugadores, los traspasos, las cuotas de patrocinio, incluso el impulso a la economía nigeriana. Estamos explorando todas nuestras opciones como país y nada queda descartado".

La Federación Jamaicana de Fútbol (JFF) reflejó esta frustración en un duro comunicado: "La CONCACAF se toma muy en serio los asuntos de elegibilidad de los jugadores y espera que la normativa y los procedimientos aplicables se apliquen de forma coherente y justa en todas las competiciones. Cualquier preocupación sobre la elegibilidad de un jugador, especialmente aquellas que puedan afectar a la integridad de una competición o a los intereses de una de nuestras federaciones miembro, debe revisarse a fondo y abordarse a través de los órganos de gobierno y disciplinarios apropiados de la FIFA, de acuerdo con la normativa establecida y el debido proceso".

Mientras tanto, la FIFA justificó su inacción respecto a la protesta inicial de Nigeria. El organismo rector afirmó que la queja fue desestimada por su presentación tardía, y añadió que “los comités son autónomos y deciden los casos en función de la normativa aplicable y de los hechos concretos que tienen ante sí”.



