Inglaterra comenzó lenta y sin ritmo. Declan Rice erró un par de pases, Kane perdió el balón una vez y en otra ocasión lo cedió hacia atrás. La República Democrática del Congo se adelantó a los siete minutos con un contraataque certero.
La discusión posterior se centró en la marca de Djed Spence en el segundo palo; en realidad, nunca debió llegar a esa situación. Inglaterra solo reaccionó cuando tuvo que remontar, pero siguió siendo demasiado cautelosa. De hecho, tuvo suerte de no irse al descanso 2-0 tras un poste de Yoane Wissa.
Las ideas ofensivas brillaron por su ausencia: el plan se limitó a cederle el balón a Bellingham y esperar lo mejor. Marcus Rashford, activo pero inofensivo, no encontró espacios; Noni Madueke repitió la misma jugada una y otra vez y Elliot Anderson se mostró perdido en el centro del campo. Incluso Ezri Konsa, un central, fue el que más pases dio en el último tercio.
Kane, sin embargo, marcó dos goles en los últimos 15 minutos y evitó la derrota. Su calidad fue lo mínimo esperado.
Tras el partido, Tuchel descartó que Inglaterra sintiera el peso de la camiseta: «Hoy no he visto nada de eso; sería muy fácil aceptarlo, pero no lo veo», afirmó.