En los momentos clave, pese a destellos individuales, el equipo se hundía bajo el peso de la camiseta. Basta recordar los últimos 15 minutos de la final de la Euro 2024, con Inglaterra y España 1-1. Desde un saque de banda de Kyle Walker en el 75 hasta el final, Inglaterra fue arrollada por un rival que controló el partido.

España completó 105 pases frente a 27 de Inglaterra, realizó 39 pases en el último tercio del campo (Inglaterra, 10) y avanzó el balón 63 veces (Inglaterra, 15). Fue un periodo reacio al riesgo que España aprovechó. Un gol en el 86 sentenció el partido. En el momento clave, cuando debían arriesgar, Inglaterra se acobardó.

«Tuvimos un saque de banda en su campo y debimos mantener el balón ahí, pero jugamos hacia atrás», admitió Gareth Southgate tras el pitido final. «Y luego hubo un largo periodo después de eso en el que no volvimos a tener el balón. Ese fue el punto de inflexión».

España es un equipo difícil de batir y siempre fue la favorita, pero Inglaterra se apagó cuando más importaba. La intensidad decayó y la urgencia se esfumó. Todos, estrellas y veteranos, sucumbieron a la presión del momento.