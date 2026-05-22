Según el podcast de Bild «Bayern Insider», el Skyblues le ha hecho al internacional croata una oferta de contrato lista para firmar.
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¿Nuevo contrato en vez de cambio en verano? El FC Bayern podría sufrir un duro revés con un posible fichaje
El nuevo contrato extendería su estancia en el club de la Premier League hasta 2030/31. Su actual vínculo, que termina en junio de 2028, lo mantiene vinculado a Manchester City.
Sin embargo, según Sport1, el polivalente defensa considera dejar Manchester y prefiere al campeón alemán. Se afirma que es un «gran admirador» del Bayern y que ya interesó al club bávaro antes de su pase del Leipzig al City.
Además, Lothar Matthäus, el jugador con más partidos internacionales de la historia, mencionó a Gvardiol como posible fichaje del Bayern para el verano y afirmó: «He oído que ellos (el Bayern) ya han hecho las primeras consultas» para sondear un traspaso de cara a la próxima temporada.
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El Bayern tendría que rascarse el bolsillo para fichar a Gvardiol
Sin embargo, las altas pretensiones económicas del Manchester City podrían ser un obstáculo. Se estima que el traspaso rondaría los 75 millones de euros, cantidad que, probablemente, el Bayern no quiera pagar.
Además, el club no planea cambios mayores en la defensa central. Ya cuenta con Dayot Upamecano y Jonathan Tah, y dispone de alternativas como Josip Stanisic, Hiroki Ito y Min-Jae Kim. Aunque Ito y Kim se marcharan este verano —se rumorea que Ito podría irse por 20 millones—, pagar 75 millones sigue pareciendo poco probable.
Además, en el lateral izquierdo, posición que también puede ocupar Gvardiol, el Bayern cuenta con Alphonso Davies; si el canadiense se marchara por sus lesiones, el club ya baraja a Nathaniel Brown, del Eintracht de Fráncfort, como recambio.
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El Bayern tiene otras prioridades en el mercado de fichajes
El Bayern prepara el mercado de verano. Busca un extremo izquierdo para rotar con Luis Díaz —surgiría el nombre de Anthony Gordon—,
Además, buscan un lateral y un suplente para Harry Kane tras la salida de Nicolás Jackson.