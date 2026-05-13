Nuevo club tras dejar el Bayern: la estrella que se marcha podría dar un giro inesperado a su carrera

Bajo las órdenes de Vincent Kompany, Guerreiro apenas tenía minutos y pasaba la mayor parte del tiempo en el banquillo. Cuando el belga lo alineaba, lo hacía en el centro del campo ofensivo, solo como parte de la rotación. En el lateral izquierdo, donde disputó numerosos partidos con el BVB, el entrenador del Bayern siempre prefería otras opciones.

Para el internacional, con 65 partidos a sus espaldas, será su primera etapa como profesional en Portugal. Guerreiro, nacido y criado en Francia, comenzó su carrera en las categorías inferiores del Blanc-Mesnil SF y llegó a Múnich tras pasar por el INF Clairefontaine, el SM Caen, el FC Lorient y el Borussia Dortmund.

Por ahora se desconoce quién será su entrenador en el Benfica, pues se rumorea que José Mourinho podría regresar al Real Madrid la próxima semana.

Antes incluso de anunciarse su salida, se mencionó a la Juventus de Turín como destino, aunque ese rumor ya se ha enfriado.