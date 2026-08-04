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¿Nuevo capitán del Tottenham? Le dicen a los Spurs lo que «no necesitan» de su próximo capitán mientras Toby Alderweireld explica las cualidades que debe tener el sucesor de Cristian Romero
Romero pone fin a su etapa de cinco años en el Tottenham Hotspur
Romero, internacional argentino campeón del mundo, está siendo vinculado con fuerza al gigante de la Serie A Inter después de cinco años en el norte de Londres. Al Atlético de Madrid también se le ha atribuido interés por el expeditivo central.
El Tottenham parece dispuesto a escuchar ofertas por el jugador de 28 años, que ha disputado 156 partidos con el club. El imprevisible sudamericano fue nombrado capitán en el Tottenham Hotspur Stadium de cara a la temporada 2025-26.
No vivió sus mejores momentos, ya que el equipo acabó 17º en la Premier League por segunda temporada consecutiva. Romero también recibió críticas al final de la temporada al regresar a su país, aunque sí volvió para presenciar desde la grada una victoria crucial sobre el Everton.
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¿Tiene Van de Ven madera de capitán en el Tottenham?
Si se marcha en el actual mercado de fichajes, ¿podría pasar el brazalete a su compañero en el centro de la defensa Van de Ven? Preguntado por si el neerlandés debería ser el siguiente en asumirlo, Alderweireld, hablando en asociación con Hajper, dijo a GOAL: «Micky van de Ven me parece un buen chico y eso es importante, pero el capitán tiene que ser alguien que quiera quedarse en el Tottenham Hotspur.
«Tiene que dejar claro que está aquí para quedarse durante los próximos dos años. Demostrarles que es el hombre en el que puedes confiar. Eso es lo que necesitan. No necesitamos a nadie que sea capitán pero que quizá esté pensando en irse».
Próximo capitán del Tottenham: ¿quién debería llevar el brazalete?
Si Van de Ven no es el primero en la cola, entonces, ¿quién lo es? Preguntado sobre si Maddison y Kulusevski, que están recuperando protagonismo tras largas ausencias por lesión, forman parte de ese grupo, el exdefensa del Tottenham Alderweireld añadió, sobre una decisión importante: «Para mí, se habla mucho de los capitanes y de lo que tienen que hacer, pero a veces tienes lo que yo llamo capitanes coartada. Son los que convierten el hecho de ser capitán en una actuación, moviendo mucho los brazos, gritando y señalando constantemente.
«Para mí, un capitán es un jugador en el que puedes confiar para rendir. Siempre te da un siete o un ocho sobre 10. No te deja un tres o un cuatro sobre 10. ¿Cómo puede alguien decirte lo que tienes que hacer si también está rindiendo mal?
«Lo primero que necesitas, da igual tu posición en el campo, es rendir y rendir de forma consistente a un buen nivel, y luego también se trata de ayudar a tus compañeros. Tienes que hablar con ellos y conocerlos porque un equipo no solo necesita a su capitán en el campo, también fuera de él.
«Cuando fui capitán en el Royal Antwerp, si alguien estaba pasando por un mal momento, hablaba con él. Por eso a veces también necesitas cierta edad para tener el sentido y la sensibilidad adecuados sobre lo que ocurre a tu alrededor. Tienes que ser capaz de decirles a algunos jugadores que se lo tomen con calma y que su momento llegará si no están jugando, que trabajen duro para aprovechar las oportunidades.
«Ser capitán es mucho más que gritar y mostrar a la gente: “Miradme, estoy muy ocupado”. Tienes que rendir y ayudar, incluso lejos de las cámaras. Ahí es donde demuestras que eres un buen capitán, cuando no estás ante las cámaras».
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Mercado de fichajes y cuenta atrás para el inicio de la temporada 2026-27
El Tottenham está en proceso de completar su pretemporada, después de que se haya gastado mucho dinero en el mercado de fichajes de verano para dar la bienvenida al norte de Londres a jugadores como Mateus Fernandes, Sandro Tonali, Jan Paul van Hecke y Andy Robertson.
Roberto De Zerbi se está preparando para su primera temporada completa al mando, después de haber dirigido con éxito la lucha por la permanencia, y estará contando los días para el duelo con el Brentford del 22 de agosto, para cuando es posible que ya se haya nombrado oficialmente a un nuevo capitán.
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