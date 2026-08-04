¿Nuevo capitán del Tottenham? Le dicen a los Spurs lo que «no necesitan» de su próximo capitán mientras Toby Alderweireld explica las cualidades que debe tener el sucesor de Cristian Romero

Si Van de Ven no es el primero en la cola, entonces, ¿quién lo es? Preguntado sobre si Maddison y Kulusevski, que están recuperando protagonismo tras largas ausencias por lesión, forman parte de ese grupo, el exdefensa del Tottenham Alderweireld añadió, sobre una decisión importante: «Para mí, se habla mucho de los capitanes y de lo que tienen que hacer, pero a veces tienes lo que yo llamo capitanes coartada. Son los que convierten el hecho de ser capitán en una actuación, moviendo mucho los brazos, gritando y señalando constantemente.

«Para mí, un capitán es un jugador en el que puedes confiar para rendir. Siempre te da un siete o un ocho sobre 10. No te deja un tres o un cuatro sobre 10. ¿Cómo puede alguien decirte lo que tienes que hacer si también está rindiendo mal?

«Lo primero que necesitas, da igual tu posición en el campo, es rendir y rendir de forma consistente a un buen nivel, y luego también se trata de ayudar a tus compañeros. Tienes que hablar con ellos y conocerlos porque un equipo no solo necesita a su capitán en el campo, también fuera de él.

«Cuando fui capitán en el Royal Antwerp, si alguien estaba pasando por un mal momento, hablaba con él. Por eso a veces también necesitas cierta edad para tener el sentido y la sensibilidad adecuados sobre lo que ocurre a tu alrededor. Tienes que ser capaz de decirles a algunos jugadores que se lo tomen con calma y que su momento llegará si no están jugando, que trabajen duro para aprovechar las oportunidades.

«Ser capitán es mucho más que gritar y mostrar a la gente: “Miradme, estoy muy ocupado”. Tienes que rendir y ayudar, incluso lejos de las cámaras. Ahí es donde demuestras que eres un buen capitán, cuando no estás ante las cámaras».