El Barcelona ha sufrido nuevos contratiempos en su viaje antes de su decisivo duelo de Champions League contra el PSG este martes. La densa niebla en España impidió que el avión del equipo despegara a tiempo rumbo a la capital francesa, según informa SPORT.

Estaba previsto que la plantilla llegara a París alrededor del mediodía del lunes. Sin embargo, el retraso inesperado ha obligado al club a modificar sus últimos preparativos y horarios antes del partido. Este nuevo contratiempo llega en un momento crucial para el club español, que ahora debe apresurarse para instalarse en París antes de su importante cita europea.