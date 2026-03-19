Nueve equipos en cinco puntos, lucha por la permanencia en la Serie B: Insigne da esperanzas al Pescara, al Bari y a la Sampdoria para evitar un final dramático

Aunque Padua, Mantua y Empoli parten con ventaja en la lucha por evitar el descenso, ninguno de los dos equipos puede bajar la guardia, ya que solo dos puntos separan a los seis equipos. El equipo que mejor momento atraviesa es, sin duda, el Pescara, que desde la llegada de Insigne ha dado un giro radical y ha sumado cinco resultados positivos consecutivos. Un poco más arriba, con 30 puntos, se sitúan la Reggiana y el Spezia. Los emilianos, al contrario que el Delfino, están en caída libre, aunque el empate entre semana contra el Monza les ha devuelto la esperanza. Parecía que el Spezia había levantado cabeza, pero tras la convincente victoria por 4-2 contra el Monza y varias mejoras en su juego, sufrió una dura derrota por 3-0 contra el Modena antes de verse burlado en el tiempo de descuento a manos del Empoli (1-1 en el partido entre semana).





Tres equipos empatados a 31 puntos: Entella, Sampdoria y Bari. El Entella, tras un excelente inicio de campeonato como recién ascendido, se ha visto envuelto en la lucha por la permanencia. La Sampdoria y el Bari partían con esperanzas diferentes a las de los blancoazules, pero se encuentran de nuevo en los puestos bajos de la Serie B. Ninguno de los dos equipos consigue dar continuidad a sus resultados y, sobre todo, los blucerchiati, tras un par de resultados positivos, han vuelto a hundirse y el cambio en el banquillo, ahora a cargo de Attilio Lombardo, no ha surtido el efecto esperado. En el partido entre semana llegó la decimocuarta derrota en el campeonato a manos del Carrarese.