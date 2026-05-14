La temporada 2025-26 acaba de terminar y ya miramos a la 2026-27. Los grandes clubes mundiales presentan sus nuevas equipaciones.

Las principales marcas y clubes se han unido para crear equipaciones excepcionales. Esta avalancha anual muestra lo mejor de la cultura y la moda futbolísticas, porque una camiseta es mucho más que tela.

Nike, Adidas, New Balance y otras marcas luchan por destacar cada temporada con diseños renovados y más innovadores.

Si quieres recordar lo que se lanzó la temporada pasada, echa un vistazo a nuestra guía completa de equipaciones 2025-26.

Desde propuestas futuristas hasta diseños retro, hay opciones para todos los gustos. En GOAL analizamos lo que llevarán los grandes equipos en la campaña 2026-27.