¡Nueva tormenta para la FIFA! Noruega presenta una denuncia ética que cuestiona la conducta de Gianni Infantino

El panorama de la gobernanza del fútbol internacional se ha visto sacudido por una presentación formal de la Federación Noruega de Fútbol (NFF), que ha presentado oficialmente una denuncia ética de tres partes sobre la conducta del presidente de la FIFA, Infantino.

La NFF ha expresado una profunda preocupación por varios incidentes de alto perfil, desde la concesión de un controvertido premio de la paz hasta la intervención en asuntos disciplinarios relacionados con jugadores en activo, lo que ha motivado una exigencia de que intervenga el Comité de Ética de la FIFA.

Este hecho representa una confrontación directa de una federación miembro contra la dirección del organismo rector mundial, y pone de relieve una creciente fractura dentro de las estructuras administrativas de este deporte.



