Nueva revelación sobre la «historia de tres temporadas» de Ted Lasso antes del estreno de la cuarta temporada, con el regreso de Jason Sudeikis al mundo del AFC Richmond

Bill Lawrence, quien ayudó a dar vida a Ted Lasso a lo largo de tres emotivas y cómicas temporadas, admite que no había planes de retomar la serie cuando llegó a su «conclusión natural» hace tres años.

Lawrence no participará en el regreso de la serie en 2026, pero ha declarado a ScreenRant que los nuevos episodios son «increíbles», tras haber podido ver un adelanto de lo que está por venir. Se ha afirmado en varias ocasiones que Ted Lasso tomará un rumbo diferente con la introducción de nuevos personajes y tramas.

Tras haber contribuido a crear este fenómeno global, Lawrence admite que sería «una tontería no aprovechar» la oportunidad de construir sobre unos cimientos sólidos, con «un grupo de actores, actrices, guionistas y talentos» dispuestos a volver a interpretar papeles populares.

Lawrence también ha afirmado que Apple TV ha encargado al equipo de Ted Lasso que cree «otra historia de tres temporadas». Añadió: «Sé que Jason tenía una visión, y no quiero desvelar lo que Ted hará a continuación, pero creo que el paso del tiempo te da la historia, y creo que a la gente le gusta mucho. No es solo una continuación de Ted Lasso. No es una continuación de Ted Lasso, de lo contrario Jamie Tartt no estaría en la serie Rooster».