Nueva opción tras su salida del BVB: ¿se decantará Julian Brandt por la Premier League?

Según esta información, el LUFC buscaría de forma específica refuerzos para la línea de ataque en la próxima ventana de fichajes y habría identificado a Brandt como un posible fichaje.

El Leeds ascendió a la Premier hace un año y, tras salvar la categoría, busca volver a puestos altos, por lo que Brandt, con su experiencia, sería un valioso refuerzo.

Además, tras su salida del BVB, el jugador de 30 años llega gratis, pues acordó no renovar su contrato, que vence el 30 de junio.