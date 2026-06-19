Según el Yorkshire Evening Post, el Leeds United quiere fichar al centrocampista ofensivo de 30 años.
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Nueva opción tras su salida del BVB: ¿se decantará Julian Brandt por la Premier League?
Según esta información, el LUFC buscaría de forma específica refuerzos para la línea de ataque en la próxima ventana de fichajes y habría identificado a Brandt como un posible fichaje.
El Leeds ascendió a la Premier hace un año y, tras salvar la categoría, busca volver a puestos altos, por lo que Brandt, con su experiencia, sería un valioso refuerzo.
Además, tras su salida del BVB, el jugador de 30 años llega gratis, pues acordó no renovar su contrato, que vence el 30 de junio.
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Julian Brandt está en el punto de mira de varios clubes
Con el Dortmund marcó 57 goles y dio 70 asistencias en 307 partidos oficiales. Sin embargo, solo ganó un título importante con los amarillos y negros: la Copa de Alemania 2021. Tanto en la final de la Liga de Campeones 2024 contra el Real Madrid como en la última jornada de la Bundesliga 2022/23, Brandt se quedó sin la corona definitiva con el BVB.
En las últimas semanas se le ha relacionado con varios clubes. El diario italiano Corriere dello Sport asegura que la AS Roma le sigue, y que su excompañero Donyell Malen habría hecho campaña a su favor. También se habló de un fuerte interés del Atlético de Madrid.
Tampoco se descarta que continúe en la Bundesliga. «No descartaría nada, pero prefiero algunas opciones y otras no me atraen tanto», declaró Brandt a Sky al final de la temporada. Tengo una o dos ideas en mente. Pero vayamos por partes». En el pasado ya habían circulado rumores sobre el interés del SV Werder Bremen por el jugador.