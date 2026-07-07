Nueva baja en el BVB: el SV Elversberg ficha a un jugador del Borussia Dortmund

Campbell no entró en los planes del Dortmund la temporada pasada. El verano anterior buscó fichar por el Stuttgart, pero el traspaso fracasó por discrepancias económicas. Acabó cedido al Hoffenheim, donde apenas jugó 74 minutos en cinco breves apariciones en la Bundesliga.

Desde su ascenso al primer equipo en 2024, solo ha jugado dos partidos más. El joven delantero, de 20 años, llegó al BVB en 2022 procedente del sub-19 del club islandés Breidablik. En las categorías inferiores destacó por su velocidad y gol.

En 58 encuentros con las categorías sub-19 y sub-17 anotó 19 goles y dio 21 asistencias, y en 13 partidos con el filial en Tercera División sumó dos tantos y una asistencia.