Nueva amenaza tras una temporada para el olvido: ¿regresará Arnold al Liverpool?

¿Son estas razones suficientes para cerrar la historia de Arnold en la capital española tras solo un año?

Esto es lo que analizó la experta en fichajes Angelina Kelly en el sitio talkSPORT y recogió Bild, ya que considera que la solución ideal para este dilema es el regreso de Arnold a su antiguo club, el Liverpool.

En su opinión, el Liverpool debería al menos plantearse cerrar esta operación. Y es que hay grandes signos de interrogación en el Liverpool, especialmente en su posición.

Y afirmó: "Cuando miras al Liverpool, te preguntas: ¿necesitan un nuevo lateral derecho? Quiero decir, Frimpong no dejó una impresión especialmente buena la temporada pasada, creo que juega mejor en posiciones más adelantadas, y Bradley está lesionado...". Por lo tanto, el jugador de 27 años podría ser el sustituto ideal, ¿no es así?".

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