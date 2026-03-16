«Nuestros jugadores son conscientes del momento que se nos presenta»: Canadá y Nike presentan las equipaciones «Full Tilt» para el Mundial de 2026, basadas en el tema «True North»

El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, explicó por qué las equipaciones de Canadá son una parte importante de la representación del país, ahora que este se prepara para acoger su primer Mundial junto con Estados Unidos y México.

«Es un verdadero orgullo representar a Canadá», afirmó en un comunicado. «Nuestros jugadores son conscientes del momento que se nos presenta, con una Copa del Mundo en casa y todo un país apoyándonos. Cuando nos ponemos esta camiseta, representa a todos los lugares y todas las comunidades que han ayudado a construir el Equipo del Pueblo. Nos tomamos esta responsabilidad muy en serio».