Goal.com
En directo
Alphonso Davies, Canada kitNike

Traducido por

«Nuestros jugadores son conscientes del momento que se nos presenta»: Canadá y Nike presentan las equipaciones «Full Tilt» para el Mundial de 2026, basadas en el tema «True North»

A menos de tres meses del inicio del Mundial, Canadá ha presentado sus nuevas equipaciones para el torneo, diseñadas por Nike. Bajo el nombre de «Full Tilt», las equipaciones pretenden reflejar los paisajes extremos del país y su cultura llena de confianza. Además, siguen la línea del lema «True North» de la Federación Canadiense de Fútbol, que, según el equipo, se caracteriza por la autenticidad, la resiliencia y la ambición. Canadá estrenará sus nuevas equipaciones durante los partidos que disputará en marzo.

  • FBL-WC-2026-DRAWAFP

    «Nos tomamos muy en serio esta responsabilidad»

    El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, explicó por qué las equipaciones de Canadá son una parte importante de la representación del país, ahora que este se prepara para acoger su primer Mundial junto con Estados Unidos y México. 

    «Es un verdadero orgullo representar a Canadá», afirmó en un comunicado. «Nuestros jugadores son conscientes del momento que se nos presenta, con una Copa del Mundo en casa y todo un país apoyándonos. Cuando nos ponemos esta camiseta, representa a todos los lugares y todas las comunidades que han ayudado a construir el Equipo del Pueblo. Nos tomamos esta responsabilidad muy en serio».

    • Anuncios
  • Canada away kitNike

    Detalles de diseño

    La equipación local de Canadá gira en torno a la hoja de arce, el símbolo más reconocible de la identidad futbolística del país. El escudo, en dos tonos, ocupa un lugar destacado en el pecho, con la hoja orientada hacia el norte en referencia a la bandera nacional y a la geografía del país. El diseño también se inspira sutilmente en la ropa de montaña canadiense, con detalles pensados para resaltar la durabilidad y la precisión en su confección.

    La equipación visitante de Canadá se decanta por una paleta de colores más oscuros y hace referencia a los paisajes invernales del país. Un motivo gráfico de hielo agrietado recorre el diseño, inspirado en las superficies heladas y en la tensión del hielo bajo presión. La hoja de arce vuelve a aparecer, grabada en un estilo que pretende asemejarse a la cuchilla de un patín, en un guiño a la profunda conexión de Canadá con los deportes de invierno.

  • Canada home kitNike

    Se ha fijado la fecha del estreno

    Los aficionados canadienses podrán ver por primera vez las nuevas equipaciones el 28 de marzo, cuando el equipo se enfrente a Islandia, antes de disputar un segundo partido contra Túnez el 31 de marzo. Ambos encuentros se disputarán en el BMO Field de Toronto.

  • Toronto FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    La Copa del Mundo de Canadá

    Canadá acogerá su primer partido de la Copa del Mundo masculina el 12 de junio en el BMO Field de Toronto, frente a un rival aún por determinar.

Amistosos
Canada crest
Canada
CAN
Iceland crest
Iceland
ISL
0