El árbitro Slavko Vincic amonestó a Kompany justo después del 3-2 de Mbappé, poco antes del descanso. El técnico del Bayern se enfadó porque su defensa Josip Stanisic permanecía en el suelo tras un fuerte empujón de Antonio Rüdiger durante la jugada del gol. Tras el gol, el croata siguió tendido en el suelo.

«Siempre intento ser respetuoso y así lo fui aquí también. Es normal que dijera algo. ¡Nuestro jugador está tirado en el suelo y él casi le da un choque de manos!», explicó Kompany, criticando el comportamiento de Rüdiger en la jugada. «Me encanta como defensa, yo haría exactamente lo mismo. Nos entendemos, pero es normal que hablara. ¡Y la amarilla me pareció muy rápida!».

Stanisic, por su parte, consideró que la entrada de Rüdiger debió ser falta y que, de haberla pitado, el tercer gol no habría existido: «Vio que iba hacia él y simplemente se me echó encima. Antes se dejaba seguir el juego y, si se perdía el balón, se pitaba falta. Quizá el árbitro se olvidó de esa regla, no lo sé», dijo el internacional croata.

Mientras yacía en el suelo con dolor, Rüdiger se inclinó y le dijo algo desagradable. «De lo que pasó allí, mejor no hablo; que pregunten a Toni. Pero eso no se hace», añadió. Luego añadió: «Solo se dijo una palabra, y eso dos veces. Pero ya pueden preguntarle ustedes mismos qué dijo. ¡Quizá sea lo suficientemente hombre para admitirlo!».



