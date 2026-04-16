«No creo que la decisión sea correcta. Basta ver lo que pasa en el campo y las quejas de la gente», dijo Kompany tras la victoria 4-3 del FCB el miércoles en DAZN.
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«¡Nuestro jugador está tirado en el suelo y casi le da un choque de manos!» El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, se enfada por la tarjeta amarilla que le han mostrado
El árbitro Slavko Vincic amonestó a Kompany justo después del 3-2 de Mbappé, poco antes del descanso. El técnico del Bayern se enfadó porque su defensa Josip Stanisic permanecía en el suelo tras un fuerte empujón de Antonio Rüdiger durante la jugada del gol. Tras el gol, el croata siguió tendido en el suelo.
«Siempre intento ser respetuoso y así lo fui aquí también. Es normal que dijera algo. ¡Nuestro jugador está tirado en el suelo y él casi le da un choque de manos!», explicó Kompany, criticando el comportamiento de Rüdiger en la jugada. «Me encanta como defensa, yo haría exactamente lo mismo. Nos entendemos, pero es normal que hablara. ¡Y la amarilla me pareció muy rápida!».
Stanisic, por su parte, consideró que la entrada de Rüdiger debió ser falta y que, de haberla pitado, el tercer gol no habría existido: «Vio que iba hacia él y simplemente se me echó encima. Antes se dejaba seguir el juego y, si se perdía el balón, se pitaba falta. Quizá el árbitro se olvidó de esa regla, no lo sé», dijo el internacional croata.
Mientras yacía en el suelo con dolor, Rüdiger se inclinó y le dijo algo desagradable. «De lo que pasó allí, mejor no hablo; que pregunten a Toni. Pero eso no se hace», añadió. Luego añadió: «Solo se dijo una palabra, y eso dos veces. Pero ya pueden preguntarle ustedes mismos qué dijo. ¡Quizá sea lo suficientemente hombre para admitirlo!».
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Vincent Kompany, del Bayern de Múnich, se toma con calma la sanción por acumulación de tarjetas amarillas: «Pues sin mí en la banda»
Kompany, con tres amarillas en la actual Liga de Campeones, cumplirá sanción en la ida de semifinales contra el París Saint-Germain a finales de abril y se perderá el primer duelo ante el vigente campeón.
Al preguntarle por la sanción, el técnico belga de 40 años lo tomó con calma: «Estoy contento. Los chicos se lo merecen. El primer partido será sin mí en la banda». Sin embargo, añadió: «En este nuevo formato hay muchos partidos y, aun así, es muy estricto con las tres tarjetas amarillas».
Ya antes, en la víspera del duelo de vuelta contra el Real Madrid, había pedido que la UEFA suavizara su norma. «Tres tarjetas amarillas para un defensa central: si llegas tan lejos y solo has recibido tres, has hecho un buen trabajo. Aun así, puedes ser sancionado para la semifinal, lo cual me parece muy duro», afirmó Kompany.
El FC Bayern de Múnich vence en un reñido duelo al Real Madrid
Un pase erróneo de Manuel Neuer permitió a Arda Güler marcar en el minuto 1 y poner al Madrid 0-1 en el Allianz Arena. Poco después, Pavlovic empató, pero Güler devolvió la ventaja al Madrid con un espectacular gol de falta. Kane igualó de nuevo (2-2) y, cuatro minutos más tarde, Mbappé estableció el 3-2 con el que se llegó al descanso.
Cuando ya se vislumbraba la prórroga (el Bayern había ganado 2-1 en la ida), el FCB sentenció su pase en el tiempo reglamentario. El Madrid jugó con diez desde el 86’ por la roja a Camavinga. Acto seguido, Luis Díaz igualó y, en la última acción, Michael Olise marcó el 4-3.
El Bayern jugará la ida de semifinales a finales de abril en París sin Kompany y recibirá al PSG el 6 de mayo. En una posible final, se medirá al Arsenal o al Atlético.
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Resumen de las semifinales de la Liga de Campeones
Fecha
Partido
Martes, 28 de abril
Paris Saint-Germain vs. FC Bayern de Múnich
Miércoles, 29 de abril
Atlético de Madrid vs. Arsenal
Martes 5 de mayo
Arsenal vs. Atlético de Madrid
Miércoles 6 de mayo
Bayern de Múnich vs. París Saint-Germain